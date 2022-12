Municipio de Punta Arenas realizó cierre de los Encuentros de Líderes Estudiantiles

Con un desayuno y la posibilidad de plantear al alcalde, Claudio Radonich, sus inquietudes y proyectos para el próximo año, los participantes de los distintos Encuentros de Líderes Estudiantiles que se realizaron durante el año, pusieron fin a esta actividad que consideró la entrega de herramientas para facilitar su gestión en sus respectivos establecimientos.

“Queríamos dar las gracias a todos estos chicos que hoy están, pero también hay otros que no pudieron estar, pero fue un trabajo sistemático de la Municipalidad, de todos los colegios, de los particulares, subvencionados y los municipales, tanto de básica como de media, justamente para poder ayudarlos en sus liderazgos. Son todos chicos que fueron electos por sus pares y lo que buscamos, desde la impostación de voz, pero también para poder ayudarlos en la forma en que se expresan y cómo pueden tener más herramientas para que lo que ellos hacen de forma natural lo puedan ir perfeccionando”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Los participantes destacaron los encuentros que también les permitió generar lazos entre los distintos establecimientos educacionales.

“Me han parecido muy interesantes porque he conocido distintas realidades, he tocado varios temas, como el reciclaje, la meditación, cómo exploran diferentes raíces, el voluntariado, teatro, y también he conocido distinta gente así que me ha ayudado a ver realidades distintas”, afirmó Anastasia Bravo, del Liceo Sara Braun.

En tanto, Liam Mayorga, también del Liceo Sara Braun, señaló que “estos encuentros me han parecido muy enriquecedores, porque he aprendido mucho y es una experiencia que creo que todos deberíamos compartir, porque además hemos ayudado a la comunidad”.

Juan Pedro Velásquez, del Liceo Politécnico, indicó que “me ha parecido bien y muy participativos, porque hay chicos que son súper buenos y eso necesitamos nosotros, porque ahora con todo esto de la tecnología, como ya no se sale, en estos momentos como que salimos un poco de eso y empezamos a socializar más”.

Finalmente, Rodrigo Retamal, del Colegio Punta Arenas, precisó que “me parece que son instancias muy agradables a la vista de todos los que somos estudiantes que hemos podido formar parte de estas mismas, también me parece estupendo que nos den estas instancias para que tengamos una conexión para compartir nuestras diferentes perspectivas, nuestras ideologías con otros estudiantes”.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Unidad del Adulto Mayor y contó con la participación de 13 establecimientos educacionales de la comuna.