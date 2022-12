Orquesta Latinoamericana Municipal y el Coro del Teatro Municipal de Punta Arenas deslumbraron a los magallánicos con villancicos.

Dos jornadas de villancicos se vivieron el día sábado 10 de diciembre en Punta Arenas.

La acción organizada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Cultural Punta Arenas contó con un gran recibimiento de los vecinos y vecinas de la zona.

En una primera instancia la actividad se desarrolló en el Anfiteatro Andres Pérez ubicado en Colón con Bories, para finalizar con una segunda jornada en el patio central de Zona Austral.

Una gran afluencia de personas pudo disfrutar del espectáculo navideño, Henry Olivares quien se enteró de la actividad por los carteles en el Teatro Municipal comentó: “Me parece super bien, excelente. Me encantan los villancicos, fue lo que más me llamó la atención, es lo que me hizo venir. Está hermoso”.

Por otro lado, Contanza Santana se pronunció sobre el desarrollo de este tipo de espectáculo: “Me parece super bien que hagan esta actividad, es super bueno para todos. En general creo que hacen pocas cosas donde se ve la música acá y que puedan fomentarlo es super bueno”.

Dentro del repertorio, fue posible escuchar algunos clásicos navideños a cargo del Coro como “Noche de paz” y “Villancico de las campanas”. Posteriormente la Orquesta Latinoamericana se sumó y ambas agrupaciones interpretaron música navideña latinoamericana como “Señora Doña María”, “Ya viene el niñito” y “Saya de navidad”.

Joshua Obilinovic, Director del Coro del Teatro Municipal, expresó: “La verdad es que es bonita la experiencia por segundo año consecutivo, desde el año pasado empezamos con estos conciertos de navidad pequeños, la idea es que vayan creciendo. Este año Víctor Véliz, Director de la Orquesta Latinoamericana Municipal, tenía este repertorio de villancicos latinoamericanos, nos invitó a participar y nada, todo super bueno. A seguir uniéndonos y colaborando con otros grupos del Teatro y brindando estos espectáculos para la comunidad».

Para finalizar y debido a las ovaciones del público, la Orquesta Latinoamericana y el Coro interpretaron un chamamé que invitó a los asistentes a bailar.

Victor Véliz, Director de la Orquesta Latinoamericana Municipal, destacó la recepción de los vecinos: “Ha sido muy gratificante desde nuestro debut en el Teatro Municipal saber que nuestro trabajo está siendo valorado tanto por el Municipio como por la misma gente de Punta Arenas. Este es un proyecto que nosotros enmarcamos en el área social, esto es siempre para la comunidad, por ellos y hecho por integrantes de la comuna, lo que nos enriquece harto porque vemos que el fruto de nuestro trabajo está siendo bien recepcionado por la gente de Punta Arenas”

Es de esta manera que se consolida la actividad anunciando la llegada de las fiestas con un gran recibimiento.