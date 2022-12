PDI Punta Arenas recibió denuncias por estafa relacionada al arriendo de puestos navideños





Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones recibieron diversas denuncias por el delito de estafas y otras defraudaciones, en donde las víctimas señalaron que realizaron el pago por un servicio que no se concretó.



El subprefecto Marco Muñoz, jefe (s) de la BRIDEC Punta Arenas, detalló que “el delito se comete por medio de redes sociales, específicamente a través de Facebook, en donde desconocidos ofrecen servicios de arriendo de puestos navideños. Las víctimas al momento de requerir el servicio se dan cuenta que éste no es efectivo y al pedir la restitución del dinero, el cual oscila entre 10 mil y 20 mil pesos por día, no obtienen la devolución del mismo”.



Según las denuncias recibidas en la PDI, un total de 14 personas fueron víctimas de esta situación y todos los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público. Junto con ello, el subprefecto Marco Muñoz, llamó a la comunidad a evitar realizar pagos a desconocidos y a verificar con las instituciones que organicen ferias navideñas, todos los antecedentes sobre el proceso de inscripción.



Recomendaciones para compras seguras



Finalmente, y en el marco de las fiestas de fin de año, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos se encuentra entregando una serie de recomendaciones para efectuar compras seguras vía online.



Entre los principales tips para evitar fraudes y estafas, está el preferir sitios o medios de pago oficiales y desconfiar de las ofertas o enlaces recibidos mediante correo electrónico o mensaje de texto.



Además, desde la PDI llaman a verificar la reputación de los sitios en donde se esté comprando, leyendo los comentarios de usuarios anteriores, a fin de comprobar la veracidad de la página.