Presidente Gabriel Boric encabeza entrega de Premios Nacionales 2022: “Este premio reconoce y recoge lo que estas disciplinas y todos quienes las desarrollan aportan al país”

El Mandatario estuvo acompañado por el y las Ministras de Educación, Marco Ávila, de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, Julieta Brodsky, y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Diaz.



Cinco fueron los Premios Nacionales que entregó este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a exponentes de diferentes áreas del conocimiento, que por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo de las áreas del saber y las artes, se hicieron acreedores del máximo reconocimiento que entrega el Estado. “Éstas son algunas de las contribuciones que hacen que hoy celebremos con alegría y no con sencilla formalidad, a estos Premios Nacionales 2022”, expresó el Jefe de Estado.



Este año correspondía la entrega del galardón a las Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Historia, Artes Musicales y Literatura. Dejamos a continuación el listado y reseña de las y los seleccionados:



• Sergio Lavandero González, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022: Licenciado en Química y Farmacia y Doctor en Bioquímica. El jurado basó su decisión considerando sus notables aportes en ciencia fundamental y sus aplicaciones en la salud humana, destacándose en sus valiosas investigaciones relativas al descubrimiento de nuevos mecanismos moleculares en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.



• Ricardo Araya Baltra, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022: Médico Psiquiatra, actualmente director del Centro de Salud Mental Global de King’s College London. El jurado fundamentó su decisión considerando el reconocimiento internacional como científico y su dedicación a la investigación aplicada en el campo de la salud mental y la promoción de ésta a nivel internacional.



• Rafael Sagredo Baeza, Premio Nacional de Historia 2022: Doctor y Magister en Historia. El jurado determinó su elección basado en su aporte a la historia, al revelar la importancia de la ciencia en la configuración cultural y territorial de Chile, además de la contribución a la valoración y democratización de los patrimonios del país. También se le destaca por la formación de nuevos investigadores, que amplían la frontera del conocimiento histórico.



• Elisa Avendaño Curaqueo, Premio Nacional de Artes Musicales 2022: Mujer mapuche, primera representante de pueblos originarios en recibir este reconocimiento. Ha tenido una trayectoria de vida enfocada en su cultura, practicando y enseñando el mapuzungun, la medicina mapuche tradicional y la composición e interpretación de música tradicional mapuche. Además es una destacada investigadora, autora y compositora del acervo cultural del pueblo Mapuche.



• Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura 2022: Sin duda uno de los autores chilenos contemporáneos más leídos. Escritor que en sus 21 libros publicados a la fecha, describe e profundidad la pampa de nuestro país, la nostalgia de sus paisajes y sus habitantes en el desierto del salitre. Esta veracidad y fortaleza de sus relatos se sostiene en su propia experiencia, quien desde su infancia transitó por las oficinas de la salitrera de Algorta, María Elena y Pedro de Valdivia.



El Presidente tuvo palabras de agradecimiento por los aportes entregados en cada área, “cuando repensamos los caminos posibles de nuestro país, cuando buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, tenemos necesariamente que recurrir al conocimiento expresado a través de la ciencia, al espíritu del pueblo que son las artes que ustedes cultivan”.



Al finalizar, el Mandatario anunció que se ingresará un proyecto de Ley que permita entregar el Premio Nacional de Literatura anualmente y no cada dos años como está establecido hasta ahora. “siendo un país que tanto nos ha dado en la Literatura, me resultaba extraño que nos dividamos cada dos años y qué tácitamente se divida justamente entre Poesía y Narrativa”, agregó.