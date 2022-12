Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz Ovando por Ley de Responsabilidad Parental: “La ley entrega una solución efectiva en pago de pensión de alimentos a Magallanes”

Sobre mil causas de pago efectivo de pensiones ya se encuentran en curso en Magallanes. Además, se está efectuando la conversión de la deuda de pesos a UTM lo que implica un aumento mensual de los saldos atrasados.

Un llamado a regularizar la situación de pago de deuda por alimentos efectuó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes Alejandra Ruiz Ovando, esto en el marco de la nueva Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, que establece un mecanismo de pago permanente para la o las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos e hijas de la persona deudora. “El no hacerlo generará el aumento de los montos debido a que los Tribunales de Familia, conforme van incorporando la información generada por el nuevo Registro de Deudores de Alimentos hacen la conversión de Pesos a Unidades Tributarias Mensuales, y una vez hecha la conversión la deuda sufre aumentos progresivos cada mes, de acuerdo al alza de esta UTM”, explica la autoridad.

De acuerdo a la información obtenida en los Tribunales de Familia, en Magallanes ya se encuentran en tramitación mediante el nuevo sistema una cifra aproximada de mil causas, en distintas etapas, y se está notificando a los deudores mediante correo electrónico sobre estas actualizaciones, y que es conveniente que actualicen su información de contacto, porque de lo contrario pueden incurrir en errores al pagar lo adeudado y el sistema exige cifras exactas, ya que además se van ajustando las cifras por «interés corriente por retraso».

Es importante puntualizar que para las deudas cuya pensión fue aprobada o fijada desde el 18 de noviembre de 2021 en adelante debe existir una causa judicial de cumplimiento de alimentos tramitada ante un tribunal con competencia en materias de familia, y no deberá realizar ningún trámite adicional, ya que la ley establece que el tribunal debe proceder a liquidar la deuda, sin que se le pida, y ordenar la inscripción en caso de que se cumplan los requisitos legales.

Mientras que si la pensión fue aprobada o fijada antes del 18 de noviembre de 2021 debe existir una causa judicial de cumplimiento de alimentos tramitada ante un tribunal con competencia en materias de familia, y se deberá manifestar la voluntad de cobrar la deuda, ya sea mediante la solicitud de conversión de su pensión a UTM y/o la solicitud de liquidación de la deuda. Ambas solicitudes se pueden pedir en forma conjunta a través del Portal e Chile Atiende: https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/110209-solicitar-liquidacion-de-pension-alimenticia

En tanto, desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la autoridad Michelle Peutat Alvarado señaló que en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) se han tramitado 83 causas de alimentos entre el uno de enero y 14 de diciembre de este año. Agregó que de ellas hay 63 vigentes, es decir, no terminadas o en tramitación: «aquí se habla de causas de cumplimiento de alimentos complejos, se ingresan aquellas en las que no surten efecto o tienen muy serias dificultades para poner el procedimiento por vía del Trámite Fácil del Poder Judicial.» Se trata de causas en las que las deudas son de montos considerables y que implican eventuales embargos de algún bien o hay alguna situación que amerita que esto se persiga de otra forma que no sea por los exclusivos apremios que pone a disposición la ley.

Los trámites también pueden efectuarse en línea directamente a través de la Oficina Virtual del Poder Judicial en: https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/tramite_facil. Para mayor orientación, las personas pueden acudir a las Seremías de la Mujer, Justicia, SernamEG CAJ y Centros de la Mujer en Punta Arenas, Porvenir y Natales.