SEREMI de Salud entrega recomendaciones para consumo seguro de productos cárneos en período de fiestas de fin de año

Autoridad Sanitaria Regional y SAG Magallanes intensifican inspecciones a carnicerías en este periodo.

Como parte de las acciones de prevención que realiza la Seremi de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes durante las fiestas de fin de año, periodo en que aumenta el consumo de productos cárneos, se intensifican las fiscalizaciones a carnicerías y distribuidoras de la región para verificar el cumplimiento de la normativa establecida.

En esta materia, la SEREMI de Salud verifica la correcta disposición y almacenamiento de materias primas y la manipulación de los productos cárneos. En tanto, el SAG busca dar seguridad a la población en cuanto a la procedencia de los productos comercializados, su conservación y tipificación, fiscalizando, entre otros aspectos, que los establecimientos cuenten con vitrinas refrigeradas y que los cortes de carne se encuentren debidamente clasificados.

La profesional de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Paulina Solar, explicó que “durante esta época del año se intensifican las inspecciones a carnicerías con el objetivo de resguardar la salud de la población y que consuman productos de forma segura. Las recomendaciones son siempre comprar en locales establecidos que se encuentren autorizados por la Autoridad Sanitaria. A su vez, que los productos congelados y frescos estén dispuestos en vitrinas adecuadas y así evitar que sus condiciones y características organolépticas (color, olor, textura, sabor) se vean alteradas”. Lo importante es prevenir posibles intoxicaciones alimentarias por consumir productos en mal estado, conservación deficiente, sin cadena de frio, entre otros.

En el caso de las carnes frescas, estas se deben mantener en vitrinas refrigeradas, ya que éstas deben almacenarse a no más de 5° C. En tanto, las carnes congeladas deben mantenerse a – 18ºC. Una carne que presente un color oscuro, de consistencia dura y seca, con falta de brillo, grasa externa oscura o que presente escurrimiento de líquido color marrón, son indicios de una carne alterada. En el caso de las carnes envasadas, deben cumplir con las normas de etiquetado, donde se debe indicar la fecha de vencimiento, recomendaciones de conservación y duración del producto (congelado, refrigerado, etc.), además de informar que fueron procesadas y envasadas por un establecimiento autorizado.

El director regional (s) de SAG Magallanes Juan Francisco Álvarez Cárcamo, precisó que “nuestros funcionarios realizan durante todo el año inspecciones en establecimientos faenadores, carnicerías y supermercados de la región, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, es fundamental que la ciudadanía compre en lugares establecidos para tener certeza de que los productos adquiridos cumplan con la rotulación, que la clasificación sea la que corresponde, y que tengan una correcta diferenciación entre carnes importadas y nacionales”

La Autoridad Sanitaria Regional mantiene un programa de fiscalizaciones a carnicerías que se desarrolla de acuerdo a una calendarización durante todo el año, las que se intensifican previo Fiestas de Fin de Año. A nivel regional se inspeccionan 67 carnicerías y locales que venden productos cárneos, de los cuales 50 se encuentran en Punta Arenas, 12 en Puerto Natales y 5 en Porvenir, entre supermercados, carnicerías y distribuidoras. Durante el periodo de fiscalizaciones previo a Navidad no se han iniciado sumarios a este tipo de establecimientos.