SEREMI de Salud promueve prevención y autocuidado frente a la marea roja en colegios de la región de Magallanes

Como parte de las acciones preventivas que desarrolla la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, se realizó un ciclo de talleres de marea roja en establecimientos educacionales de Punta Arenas, para reforzar el conocimiento de este fenómeno y fomentar el autocuidado.

La encargada del Programa de Marea Roja, Paulina Solar, explicó que “las capacitaciones a niños de quinto básico se enmarcan en una de las líneas de trabajo que tiene la Seremi de Salud a través de intervenciones educativas en la comunidad. Estas tienen como objetivo dar a conocer las medidas de autocuidado a la población para evitar intoxicaciones por marea roja, que pueden a llegar a ser mortales”, agregando que los mensajes claves que se refuerzan en las capacitaciones son la importancia de extraer de áreas abiertas, comprar mariscos en locales autorizados y siempre exigir el informe de análisis de los laboratorios de la autoridad sanitaria regional.

La profesional de la Seremi de Salud, Daniela Pérez, explicó que “durante el segundo semestre se realizó esta actividad en 4 colegios de la región, Escuela La Milagrosa, Colegio Pierre Faure, Escuela España y Escuela Villa las Nieves, en 8 cursos de quinto básico y fueron en total 231 alumnos y alumnas los que participaron de los talleres, en los que se les explicó de manera lúdica qué es la marea roja y otra información relevante de este fenómeno”.

Para esto se exhibe un video educativo que cuenta la historia de dos jóvenes que se pierden en los canales australes, que se ven enfrentados a una situación en la que se encuentran mariscos sin analizar, siendo ayudados por animales y aves de la zona para que no se intoxiquen y vuelvan a su hogar. Posteriormente se resuelve una prueba diagnóstico y finalmente se les entrega un libro para pintar con actividades e información para que conozcan qué mariscos son susceptibles de presentar marea roja, que este fenómeno no cambia el color, olor ni forma de los mariscos, y que no se elimina hirviendo los mariscos o agregándoles limón, vinagre u otros ingredientes, siendo el informe de análisis la única manera de asegurarnos que un producto se encuentre apto para su consumo.

Estos ciclos de capacitación forman parte de diversas acciones de fiscalización, educación, análisis de productos, prevención y difusión a la comunidad que realiza la Seremi de Salud Magallanes para evitar intoxicaciones por consumir mariscos contaminados con toxinas marinas.

Paulina Solar, enfatizó, que en forma permanente se debe informar sobre este fenómeno y recordar su presencia ya que si dejamos de reiterar el mensaje preventivo como comunidad se puede generar un cierto relajo con las medidas sanitarias y de autocuidado, con el riesgo de intoxicaciones.

Recordar que en Magallanes se encuentran presentes el veneno paralizante (VPM), diarreico (VDM) y amnésico de los mariscos (VAM). Las últimas dos intoxicaciones se registraron en septiembre de 2011, tratándose en ambos casos de pescadores. Desde 1972 a la fecha se han producido 341 intoxicados por marea roja, de los cuales 23 han fallecido, de ahí la importancia de la prevención.