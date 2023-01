Ampliación de cobertura de la Pensión Garantizada Universal ya es Ley | Senador Karim Bianchi respaldó la iniciativa del Gobierno

En condiciones de cumplir su trámite de promulgación como ley de la República quedó el proyecto que modifica la ley que crea la pensión garantizada universal PGU. (Boletín 15625-13), luego que la Sala del Senado otorgara su respaldo unánime a la iniciativa.

En la oportunidad, los presidentes de las comisiones de Trabajo, Luciano Cruz Coke y de Hacienda, Juan Antonio Coloma dieron cuenta ante la Sala de los principales aspectos del proyecto.

En lo fundamental la iniciativa permitirá llegar a las personas de 65 años o más pertenecientes al 90% de la población de Chile, sumando así 70 mil nuevos beneficiarios a la PGU.

En la actualidad, la PGU que reemplazó a los beneficios de vejez del Pilar Solidario, contempla un universo de unas 2 millones 400 mil personas, sin embargo, diversos senadores y senadoras hicieron ver algunos desafíos en cuanto a la focalización, porque cerca de 200 mil potenciales beneficiarios no han logrado ser contactados para la asignación, lo que resulta “frustrante” pues “los recursos están disponibles”, señalaron.

Otro aspecto que fue relevado durante el debate fue que el beneficio se asigna a mujeres mayores de 65 años, pese a que legalmente jubilan antes.

El proyecto plantea que este texto empezará a regir desde el tercer mes de publicada la ley, y el informe financiero proyecta que en el primer año el mayor gasto fiscal sería de $107.886 millones, periodo en que estiman que habrá 73.220 nuevos beneficiarios. Para el segundo año el informe financiero proyecta un mayor gasto por $140.339 millones y 71.380 beneficiarios adicionales. En régimen estiman un mayor gasto por $168.670 millones para 76.070 nuevos beneficiarios, esto es desde el sexto año en adelante.

Hicieron uso de la palabra los senadores Iván Moreira, Luciano Cruz Coke, Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán, José García Ruminot, Alejandra Sepúlveda, Karim Bianchi, Ximena Rincón, José Miguel Durana, Claudia Pascual, Juan Luis Castro, David Sandoval e Isabel Allende, además de los ministros del Trabajo, Jeannette Jara y de Hacienda, Mario Marcel.

AVANCES Y DESAFÍOS Y EXPRESIONES DE LOS SENADORES EN EL DEBATE:

Iván Moreira

“Hoy avanzamos en cobertura de PGU pero más que universal es mayoritaria. Constituye una buena noticia para chilenos y chilenas pero solo beneficia a mayores de 65 años”.

Luciano Cruz Coke

“La PGU es una extraordinaria iniciativa que se generA por las divergencias de un acuerdo previsional … Creo que otro de los temas que debemos hacernos cargo es la situación de las mujeres que cumplen 60 años y no están consideradas en el beneficio”.

Rodrigo Galilea

“La PGU ha sido muy valorada por la población pero nos ha generado también diversos desafíos. El universo de personas que debieran acceder es 2 millones 400 mil personas y, a un año de su implementación aun nos faltan unas 200 mil a las que nunca hemos podido llegar y esto es algo extremadamente frustrante”.

Francisco Chahuán

“La PGU se ha ido erigiendo como un pilar fundamental para llegar con ayudas estatales para aquellos chilenos con lagunas previsionales, pero esta iniciativa cumple un rol fundamental que estimula también el ahorro previsional”.

José García Ruminot

“Este proyecto va en la dirección correcta. En 2008 este Congreso aprobó el pilar solidario y fue una gran medida en beneficio de adultos mayores… Lo que busca ahora es focalizar el universo de población actualmente se busca entregar al 90% de la población, pero hay otros desafíos que se deben ir corrigiendo”.

Alejandra Sepúlveda

“Muchos hemos escuchado que a muchas personas no les llega la PGU por falta de claridad. Me alegro que se entregue una respuesta a las personas que nos reclaman. Me gustaría avanzar en los jubilados de rentas vitalicias, las mujeres entre los 60 y 65 años y la tasa de interés técnico”.

Karim Bianchi, senador por Magallanes:

“Es positivo que la gente reciba recursos pero es triste que no haya un sistema de seguridad social. La PGU no es tan garantizada ni universal como se dice ni suficiente. La regla de acceso a las mujeres del pilar solidario de 65 años constituye una discriminación por género. Este gobierno se ha definido como feminista pero se debe dar una señal en esto”.

Ximena Rincón

“Quedan dos temas pendientes: la injusticia de las mujeres que deben esperar los 65 años para acceder a los beneficios, y la base de cálculo. Se usa la pensión base para el cálculo de la PGU y eso perjudica a los jubilados, podría usarse la pensión efectiva. Creo que esto hay que revisarlo porque la gente no entiende por qué no califica”.

José Miguel Durana

“Este proyecto permitirá ampliar el universo de la PGU, esperemos que este nuevo umbral llegue efectivamente al 90% de la población de menos recursos. Quiero destacar el criterio de focalización. Esperamos que el IPS revise la situación de muchas personas que no han podido acceder al beneficio por las distorsiones que se han generado”.

Claudia Pascual

“Hay que hacer un esfuerzo proactivo para encontrar a las 51 mil personas que son beneficiaros que no lo saben o no han postulado porque no saben cómo hacerlo. Hay que tomar en serio el problema de la edad de jubilación. No es justo que se incentive la jubilación a los 65 años y sean los 60, la real edad de jubilación”.

David Sandoval

“Este proyecto corrige una situación muy que debimos prever en la situación inicial, porque muchas personas jubiladas debieron deambular por diversos servicios para recibir este beneficio”.

Isabel Allende

“Me parece relevante poder avanzar en esta PGU. Creo que también nos queda pendiente que avancemos en una reforma previsional estructural, ese sistema mixto y que adultos mayores tengan una vida digna.