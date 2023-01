Avanza en el Senado reforma que permite a FF.AA resguardar zonas fronterizas del territorio nacional

Un contundente respaldo tuvo en la Sala del Senado, la reforma constitucional que busca permitir que la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente. Ello, luego que los senadores aprobaran la iniciativa con 46 votos a favor y 1 en contra, quedando en condiciones de pasar a cumplir su segundo trámite constitucional.

Cabe recordar que el proyecto tuvo su origen en mociones de los senadores Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde, Jaime Quintana y Francisco Chahuán, que se fusionaron, a las que se sumó una indicación del Ejecutivo que incorporó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar determinadas áreas fronterizas. (Vea nota relacionada)

Durante el debate de esta iniciativa hubo coincidencia de los senadores en la importancia de permitir que el Presidente de la República tenga esta herramienta constitucional que permite disponer del uso de las FF.AA en la protección de la infraestructura crítica y de zonas fronterizas específicas, por un período de tiempo que puede llegar a los 90 días, prorrogable con acuerdo del Congreso.

Fue el presidente de la Comisión de Constitución, senador Matías Walker, quien explicó los aspectos fundamentales del proyecto que fue aprobado previamente por la unanimidad de esa instancia.

Luego, las ministras de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de Defensa Nacional, Maya Fernandez, agradecieron a los autores de la iniciativa y el trabajo colaborativo que se dio en la Comisión de manera transversal.

VOTACIÓN

Carmen Gloria Aravena

«La capacidad de preparar un proyecto es una parte de la historia, la otra es impulsarla políticamente y transversalmente y eso hicimos…estamos abriendo el escenario a una nueva herramienta que tiene el Presidente de la República y que va a permitir que no tengamos nuevamente situaciones como la quema del Metro o la situación que se vive en la frontera del norte»

Alfonso De Urresti

«Es un éxito haber incorporado las fronteras que no sabíamos cómo incorporar…hay que reconocer que la capacidad de diálogo y entendimiento nos llevó a un buen texto…ahora viene el trabajo con el DFL y el proyecto de ley. Creo que hay que preparar con las FF.AA un rol que viene a perfeccionarse»

José Miguel Insulza

«Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho para incluir el tema de la protección de la frontera, porque hay cosas críticas y delicadas como la frontera. Chile es el país que tiene una mayor extensión de frontera en relación al tamaño del país…la construcción del país es tal, que hace que la protección de la frontera sea esencial»

Ricardo Lagos

«Hay un cambio en la mirada que quiero valorar…encontramos un punto para caminar en esto…acá lo crucial era el rol del Ejecutivo, se tomó una decisión se aunaron voluntades y hoy estamos discutiendo un proyecto que va a ser de utilidad. Este tipo de proyecto genera una cuota de entusiasmo suficiente para seguir teniendo la esperanza de que vamos en buen camino»

Matías Walker

«Quiero destacar a los autores del proyecto y a las ministras por presentar esta indicación que va a la vena en una solución que requiere la macrozona norte del país que es que las FF.AA puedan resguardar área de las zonas fronterizas.Eso tiene que ver con la migración irregular, con el narcotráfico y es un paso»

José Miguel Durana

“Con esto el control de las FF.AA. será limitado. No podrán expulsar personas que se encuentren cruzando ilegalmente la frontera. ¿Por qué el Gobierno no formula un estado de excepción en el norte mientras? También veo que la norma no será eficaz porque aún no se aplica la política migratoria”.

Jaime Quintana

“En esto ha habido una progresiva convicción porque es un tema central para el país. Aquí no se pasan a llevar garantías constitucionales. La infraestructura crítica es un activo de un país. Esta herramienta se usará donde se necesite. No entiendo cómo no se ha repuesto la mesa de seguridad”.

Jorge Soria

“El Gobierno ha cumplido su compromiso de crear una figura especial en la que las Fuerzas Armadas cuiden la frontera, especialmente en el norte que es violada a diario. Nuestros militares necesitan un respaldo jurídico respecto al uso de la fuerza y ese es el sentido de esta ley”.

Iván Flores

“Quiero manifestar mi alegría por este acuerdo transversal en pos de objetivos comunes como es la necesidad de contar con seguridad frente a la amenaza que es el ingreso irregular de personas por la frontera. Estos puntos de acuerdos son los que le sirven al país”.

Esteban Velásquez

“Todavía hay sectores conservadores que aún tienden a utilizar a las instituciones uniformadas como si pertenecieran a algún sector de la política… Me parece que es una buena herramienta que se ha sacado con el tacto y fuerza que se debe tener… no nos dará respuesta a todo lo que está pasando en el norte… pero me parece virtuoso que las regiones podamos opinar”.

Francisco Huenchumilla

“Este proyecto se enmarca en dar una respuesta a cómo enfrentar los nuevos riesgos que tiene Chile, donde nos hemos dado cuenta que las tradicionales normas no fueron lo suficiente aptas para enfrentar los fenómenos que tenemos en el norte y en el sur. Se trata de cómo se compatibiliza el deber del Estado, de dar seguridad al país y al mismo tiempo respeta el derecho de las personas”.

Alejandra Sepúlveda

“Recordaba el 2020 cuando nos tocó votar esto en la Cámara y el clima de desconfianza era tremendo… pero cómo entregamos esta herramienta…, que tienen relación con la mesa de seguridad, donde escuchamos los relatos de los parlamentarios de la zona norte y ¡cómo no entender lo que está pasando!… Espero que la oposición se siente lo antes posible a la mesa”.

Ximena Rincón

“El desafío es grave y urgente: el tráfico de personas, narcotráfico, ingreso ilegal, se han convertido en el mayor problema en la puerta norte de nuestro país… No queremos perder la guerra contra las personas que no solo ingresan a hacer daño, sino que, en muchos casos, son competencia desleal para aquellos que tratan de salir adelante con su familia”.

Gastón Saavedra

Es un proyecto que da cuenta de los cambios necesarios… le estamos dando un carácter integral, pero cuando hablo de la colaboración entre policías, deber ser parte de una estrategia… Quiero hacer una petición a nuestros legítimos contradictores, que vuelvan a la mesa de seguridad, es una instancia de acuerdo político en función de una demanda del país”.

Kenneth Pugh

“Es necesario hacer esta reforma constitucional porque estamos enfrentando una amenaza gigantesca, distinta, que afecta desde nuestro estado de derecho hasta la seguridad de nuestra población, y el haber incorporado la frontera, pero delimitada para planificar, agrega una condición mejor, porque podrán ejecutar acciones de control”.

Francisco Chahuán

«Estamos dando un paso decisivo en uno de los proyectos emblemáticos de la agenda de seguridad…permitir que las FF.AA y de orden tengan acceso a la protección de infraestructura crítica es un proceso sustantivo…este es un primer paso …todos los votos de RN van a estar en cada proyecto de seguridad

Luz Ebensperger

«Esto nos ayuda a tener un control un poco mayor de quienes están ingresando por la frontera. No es total la solución porque las FF.AA, así esté todo el Ejército en la frontera, no pueden impedir el ingreso de los migrantes clandestinos… es un buen proyecto, pero creo que por lo menos antes de 2 o 3 meses no va a estar operativo por lo tanto sigo pidiendo la solicitud de estado de excepción para la región de Tarapacá»

Gustavo Sanhueza

«En el norte de nuestro país van a estar felices de que pueda existir una herramienta constitucional que permita resguardar nuestras fronteras ante la negativa de declarar estado de excepción…se nota la angustia y la frustración al no tener elementos que permitan darle tranquilidad a la población…estamos disponibles para avanzar en los proyectos»

Álvaro Elizalde

«Es un buen proyecto que permite que las FF.AA contribuyan a la protección de infraestructura crítica y zonas fronterizas y que se pueda liberar de carga a las policías…se cuenta con una herramienta adicional para mejorar la situación de seguridad del país»

Rodrigo Galilea

«Se entregan atribuciones especiales al Presidente que va a permitir disponer de las FFAA para una serie de labores de seguridad y se incorpora el tema de las fronteras y se le entrega la función de orden público…este proyecto es un cambio radical en lo que ha sido el funcionamiento histórico de nuestras FF.AA y va a tener que haber un plan educativo para actuar correctamente con la civilidad…es un desafío gigante»

Daniel Núñez

“Éste sigue siendo un tema que a mí me genera dudas y aprensiones frente a la acción de las Fuerzas Armadas y no lo hago por lo ocurrido hace 50 años sino por las situaciones ocurridas en años recientes. El uso proporcional de la fuerza y las definiciones respecto a la protección que realicen las Fuerzas Armadas creo que previenen de mejor forma los riesgos que nos ha tocado ver, pero son temas que son válidas discutirlas”.