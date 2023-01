Desarrollo Social y Familia promueve programa para el bienestar de personas dependientes y sus cuidadores

· El programa que por primera funcionará en la comuna de Punta Arenas entregará servicios y prestaciones para disminuir la progresión de la dependencia, y a su vez, la sobrecarga en el cuidador.

30 de enero de 2023. Por primera vez en Punta Arenas comenzará a implementarse el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que ejecutará la Municipalidad de Punta Arenas, para apoyar a las personas dependientes funcionales, y a quienes entregan cuidados, entendiéndose como cuidadores y cuidadoras no remuneradas.

En esta primera versión se beneficiarán a 142 personas y para poder cubrir todos los cupos disponibles, la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia se encuentra realizando un llamado a inscribirse en la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, en el email programarlac@e-puntaarenas.cl o al fono 61 220 0650.

Para el Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla “estamos promoviendo en Punta Arenas este importante programa que entrega servicios y prestaciones para disminuir la progresión de la dependencia, y a su vez, la sobrecarga en el cuidador, porque nuestro ministerio dentro de sus ejes busca implementar en el país el Sistema Nacional de Cuidados, que dentro de sus primeras acciones se encuentra identificando a las personas cuidadoras, mediante la actualización de los datos del Registro Social de Hogares, para poder crear una oferta programática pertinente a las realidades y necesidades. A esto se suma el fortalecimiento de los programas de cuidados domiciliarios para reducir la carga de trabajo de las personas cuidadoras, y el fomento de la capacitación y empleo formal dirigido a quienes ejercen estas labores de manera informal”.

Actualmente el programa Red Local de Apoyos y Cuidados opera en las comunas de Natales y Cabo de Hornos. Para ser beneficiario el requisito es pertenecer hasta el 60% de calificación socioeconómica según el Registro Social de Hogares.

Víctor Villarroel Ojeda es uno de los usuarios del programa de Natales.Al respecto comentó que“estoy muy contento con este programa porque me ha ayudado a llevar mi condición de discapacitado. He recibido mucha ayuda de los trabajadores y estoy contento de saber que el programa continúa en Natales. La cama especial que me trajeron me cambió la vida, y ahora me permite descansar bien, porque es una cama para personas de mi condición. Mi problema en las piernas lo tengo desde hace tres años, y desde ese momento, siempre me han ido a ver”.

Funcionamiento del programa

El programa brinda un servicio de atención domiciliaria, que pone a disposición de un asistente para disminuir la sobrecarga del cuidador/a principal que atiende a la persona con dependencia.

Este profesional de apoyo asiste al hogar dos veces por semana (durante 4 horas por día) para colaborar en algunas tareas cotidianas, a fin de que el cuidador pueda salir y realizar sus actividades fuera del hogar, y no dejar solo a la persona con dependencia.

También, otorga el financiamiento de servicios especializados, que son bienes o servicios que el programa pone a disposición de la persona con dependencia funcional para cubrir sus necesidades particulares, como por ejemplo, la ayuda de un psicólogo, kinesiólogo, podólogo, dentista o peluquero.