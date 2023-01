En reunión con Gabinete Regional Presidente Gabriel Boric anuncia Política Nacional de Zonas Extremas en la región de Aysén

En Mayo del año pasado, el Presidente de la República, anunció en su visita a la región de

Magallanes la creación de una nueva política nacional, de carácter permanente, para el desarrollo

de las zonas extremas del país con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de inversión de

los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

II. Antecedentes de los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas

El año 2014 se aprueban los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas de las regiones de

Arica y Parinacota, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y Antártica

Chilena, atendiendo la necesidad de estos territorios de una intervención focalizada por parte del

Estado. La Provincia de Palena y la comuna de Cochamó, ambas de la región de Los Lagos, fueron

incorporadas el año 2015. Estos planes, tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 para las

regiones de Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes, y hasta el 31 de diciembre de 2024 para la

región de Los Lagos.

Las principales características de estos instrumentos son:

i) Plan de desarrollo territorial (ordena la inversión regional, facilita la coordinación e interacción

de los distintos actores del territorio, fortalece la participación, gobernanza y sostenibilidad)

ii) Programa 06 de la Ley de Presupuestos (de convergencia, que busca financiar iniciativas que

apunten a superar las brechas que afectan aquellos territorios identificados como zonas extremas

y rezagadas) que para el año 2023 no gestiona SUBDERE, sino directamente los Gobiernos

Regionales.

iii) Evaluación diferenciada de iniciativas de inversión (uso de costo/eficiencia, lo cual permite

priorizar y viabilizar iniciativas de infraestructura sin necesidad de RS del SNI).

III. Nueva Política Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

La nueva política nacional de desarrollo de zonas extremas, que reemplazará a los PEDZE, buscará

transitar desde una medida de apoyo regional extraordinaria a una de carácter permanente, en

torno a los siguientes lineamientos:

✔ Criterios objetivos para la definición de los territorios, metodologías de evaluación social

especial y otros componentes necesarios para potenciar el rol del Estado en dichos territorios

✔ Profundizar una distribución equitativa de recursos del Fondo de Equidad Territorial, de

manera adicional y complementaria al FNDR, cuyo foco son las zonas rezagadas, zonas

extremas y otras con vulnerabilidad socio-ecológica (por ejemplo: zonas de sacrificio, aisladas,

etc.).

✔ Ámbitos de acción relevantes, tales como:

● Priorizar iniciativas orientadas a disminuir brechas de infraestructura y acceso a servicios.

● Acortar brechas de acceso, uso y apropiación de nuevas tecnologías digitales: internet.

● Fomentar la inversión privada en el territorio.

1

19.01.2023

● Fortalecer procesos de participación intersectorial y gobernanza territorial.

● Promover entornos seguros, mediante iniciativas que faciliten la convivencia e integración

social de las comunidades

✔ La política nacional encarga a cada gobierno regional liderar la formulación de los respectivos

planes a través de un proceso participativo.

A la fecha SUBDERE ha culminado el proceso de formulación técnica de la propuesta de Política

Nacional, el que se ha efectuado en coordinación con los equipos de los gobiernos regionales,

delegados presidenciales, gobernadores y administradores regionales, consejeros regionales y

profesionales sectoriales, entre otros actores.

IV. Consideraciones de la Política Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

✔ Objeto de la Política: promover de forma permanente la convergencia de territorios definidos

como zonas extremas al proceso de desarrollo del país, asegurando que sus habitantes tengan

acceso a derechos sociales para una realización plena e integral en igualdad de condiciones,

independientemente de su ubicación geográfica;

✔ Territorios: regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes, provincia de Palena

y Comuna de Cochamó (ambas de la región de Los Lagos). Además de los territorios insulares

de la región de Valparaíso (Rapa Nui y archipiélago de Juan Fernández);

✔ Principios: equidad territorial, desarrollo territorial, descentralización, intersectorialidad,

integralidad, promoción de entornos seguros para el desarrollo, fortalecimiento y desarrollo

de las capacidades humanas locales, cooperación público-privada, sostenibilidad,

transparencia, sustentabilidad y participación ciudadana;

✔ Criterios: propuesta de ubicación geográfica, distancia con la capital nacional, territorios que

sean parte de un Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y también ser considerado un

territorio especial en la Constitución vigente. Subcriterios complementarios: población, PIB,

número de localidades aisladas, indicador de costo de vida y conectividad, entre otros. Todos

ellos se encuentran en proceso de análisis y revisión.

✔ Implementación de la Política: mediante un plan de desarrollo con su respectiva cartera de

inversión, para un horizonte inicial de 10 años, liderado por el Gobierno Regional.

✔ Temporalidad Plan de Desarrollo: Inicialmente diez años; con posterioridad, el Gobierno

Regional podrá enviar una propuesta actualizada para ser evaluada, atendiendo a su condición

permanente de zona extrema.

✔ Instrumentos de financiamiento: Nuevo Fondo de Equidad Territorial, con criterios especiales

de distribución. Este será adicional a los recursos comprometidos por los sectores y los

propios del GORE.

✔ Etapas para la aprobación de un Plan de Desarrollo de Zonas Extremas: i) elaboración o

actualización del Plan de forma participativa, con actores del territorio, sectores, etc.; ii)

aprobación del Plan por el Consejo Regional; iii) Gobierno Regional remitirá a Subdere la

propuesta del Plan con los elementos exigidos en la Política; iv) Evaluación del Plan por

Subdere y emisión de resolución.

2

19.01.2023

✔ Evaluación del Plan de Desarrollo para Zonas Extremas: deberán contar con metas e

indicadores objetivos para el seguimiento de los avances comprometidos, y serán sometidos a

un proceso de evaluación inicial para su aprobación, además de evaluación al quinto año

(intermedia) y una al décimo (final de resultados), de manera de obtener alertas y

recomendaciones para su ejecución y ajustes.

✔ Modificación de la cartera de inversión: sin perjuicio de la evaluación intermedia, que

permitirá adecuar la implementación del Plan y modificar la cartera según recomendaciones

técnicas y disponibilidad presupuestaria, el Plan contará con la flexibilidad de realizar ajustes,

según ciertos criterios (coherencia con el plan; iniciativa nueva es mejor alternativa que la

inicial y la inicial es inviable; por contingencia ineludible y verificable que obligue a ajustar);

✔ Metodología de evaluación social: uso de la metodología de costo – eficiencia dispuesta por

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para los proyectos que se evalúen en el Sistema

Nacional de Inversiones. Lo anterior, hasta que se elabore una nueva metodología.

✔ Disposiciones transitorias: Los Planes contenidos en los Decretos N° 1.233 de 2014, N° 1.242

de 2014, N°1.243 de 2014 y N°625 de 2015 se regirán por lo dispuesto en la Política Nacional

V. Ejemplo de inversión: Plan de Desarrollo de la región de Aysén

El Plan de Desarrollo de la región de Aysén tiene por objetivo, contribuir a reducir las inequidades existentes

en los estándares de vida entre Aysén y el resto de Chile, así como también reducir las inequidades

territoriales internas de la región con el fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo.

En ese contexto es que busca alcanzar los siguientes desafíos:

● Conectar a la Región física, virtual e internamente con el país y con el mundo, potenciando su

desarrollo territorial y su inserción nacional e internacional.

● Consolidar la infraestructura habilitante para el desarrollo de los asentamientos humanos.

● Fortalecer el sistema productivo regional mediante la aplicación y adaptación de instrumentos de

fomento y medidas legales pro crecimiento.

● Mejorar el acceso equitativo de hombres y mujeres, habitantes de la Región de Aysén.

● Derechos sociales de calidad como Salud, Educación y Vivienda.

● Proteger el Patrimonio Ambiental y Cultural.

Este plan cuenta con 172 iniciativas valorizadas en MM $564.602. Según lo reportado por el Gobierno

Regional de Aysén, a noviembre de 2022, se han ejecutado $363.183.

En cuanto a las dificultades, tienen relación con los tiempos de demora en las licitaciones, ya que algunas se

han declarado desiertas debido a que los presupuestos oficiales resultan muy menores a los ofrecidos por las

empresas, lo que genera un gran retraso en la ejecución de las iniciativas. A la fecha esta es la mayor

complicación para ejecutar los recursos transferidos.