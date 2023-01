Gabinete Regional Femenino visitó a mujeres internas del Centro Penitenciario de Punta Arenas

Esta mañana, el Gabinete Regional femenino se congregó en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, encabezado por la Delegada Presidencial Regional (DPR) de Magallanes, para brindar un saludo a las mujeres privadas de libertad, con quienes compartieron un postergado desayuno navideño, en una actividad que permitió a las autoridades conocer la situación de la Sección Femenina, privilegiando una mirada de género.

Acompañaron a la DPR Luz Bermúdez, las Seremis de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat; de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz; de Salud, Francisca Sanfuentes; Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval; Energía, María Luisa Ojeda; Medio Ambiente, Daniela Droguett; y Ciencias, Verónica Vallejos; junto a la Jefa Regional de la Subdere, Daniela Panicucci; la Defensora Regional, Gustava Aguilar; la Directora Regional (S) de Gendarmería, teniente coronel María Paulina Lueiza; y el Alcaide del C.P., mayor Luis Suazo.

En un simbólico gesto, las autoridades hicieron entrega de un obsequio (un kit de higiene) a cada una de las 23 internas, y se mostraron motivadas de interactuar con ellas a través de esta instancia, que fue agradecida por la población penal. Durante la jornada pudieron también recorrer distintas dependencias y espacios de reinserción como el Centro de Educación y Trabajo (CET Cerrado) y el módulo C de intervención, aun cuando estos no cuentan por el momento disponibles con cupos femeninos.

La Seremi Michelle Peutat valoró la adhesión y apoyo de todo el Gabinete Regional para hacer posible esta actividad de camaradería con las mujeres privadas de libertad, que tiene un especial significado para aquellas que no reciben visitas producto de su condición migrante, y que debido a la situación de vulnerabilidad que atraviesan constituyen una prioridad de trabajo para el actual gobierno. “Aunque a nivel regional hemos mencionado varios logros, desde el sector Justicia tenemos mucho que avanzar en materia de reinserción, sobre todo corrigiendo las brechas de género que existen al interior de las unidades penales”.

A su vez, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Luz Bermúdez Sandoval destacó la experiencia de concurrir con las mujeres del Gabinete Regional para poder generar este espacio de compartir y escuchar a las internas. Remarcó su compromiso como gobierno feminista de transversalizar la mirada de género: “las necesidades que tienen las mujeres acá en el recinto son distintas a las que tienen los hombres, ha sido una visita muy enriquecedora. Nos vamos con harto trabajo con las seremis que participaron, con una tarea de poder consolidar y ponernos ahí las líneas de trabajo, las metas, los tiempos para poder también tener respuestas”.

Finalmente, la Directora Regional (S) de Gendarmería, se mostró muy contenta con esta actividad que organizó Justicia y que aglutinó a las seremis mujeres, destacando que “están preocupadas del bienestar de nuestras reclusas, y que además entregan un poco de cariño y amor en esta actividad que estaba enmarcada en fin de año, Navidad, y que se suspendió por temas de agenda. Sin embargo, se pudo consolidar, y la verdad estamos muy contentos de que se sigan dando estas instancias, que ellas se sientan importantes y que son parte de la sociedad”.