Gobernadores regionales y Gobierno central firman acuerdo con plazos definidos para avanzar en descentralización | Gobernador de Magallanes Jorge Flies participó en el encuentro



• Terminar con las delegaciones presidenciales, creación de gabinetes nación-región, mayor autonomía fiscal, y la creación de una Política Nacional de Descentralización destacan entre los principales puntos del acuerdo.

• Se destacó el trabajo de la Comisión de Nuevo Modelo de Descentralización de la Asociación de Gobernadores/as de Chile (AGORECHI), liderada por el Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

Antofagasta, 19 de enero de 2023



Cumpliendo con los plazos establecidos en las jornadas de trabajo entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y la Comisión de Nuevo Modelo de Descentralización de la Asociación de Gobernadores/as de Chile (AGORECHI), instancia liderada por el Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se firmó esta jornada el Acuerdo en Materia de Descentralización entre el Gobierno central y las y los gobernadores regionales.

De esta forma, y en el marco de la ceremonia de cambio de directiva de AGORECHI en la Región de Antofagasta, el acuerdo –que incluye materias de descentralización administrativa y fiscal- fue ratificado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el Subsecretario SUBDERE, Nicolás Cataldo, la directora de Presupuesto (DIPRES), Javiera Martínez, y el nuevo presidente de AGORECHI, Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, además del Gobernador Rodrigo Mundaca y la nueva directiva.

Terminar con la figura del delegado(a) presidencial, avanzando hacia un nuevo Ministerio de Seguridad, fue uno de los puntos clave del acuerdo, el que se comenzará a materializar tras la presentación de la indicación durante el mes de mayo del presente año. Junto a esto, también se trabajará en coordinación internivel y participación territorial, avanzando en reuniones de gabinete nación-región y una mesa de Descentralización, a conformarse durante el primer semestre del 2023, y donde también se contará con un instructivo presidencial para formalizar estas instancias.

En materia de Descentralización Administrativa, se acordó la modificación del procedimiento de transferencia de competencias, con el fin de generar un diseño conjunto de éstas, y establecer igualmente un proceso administrativo que se definirá en la Política Nacional de Descentralización para Chile. Además, se avanzará en descentralización asimétrica, con el objetivo que -previo acuerdo entre los GORES y el ejecutivo- el Presidente de la República pueda oficiar hasta dos competencias específicas por región.

En el ámbito de la Descentralización Fiscal, destacan una agilización para la formulación del presupuesto 2024, mediante una reunión con DIPRES en que se presenten los temas fundamentales. De la misma forma, se presentará un Proyecto de Ley de Rentas Regionales y Descentralización Fiscal, que considerará una etapa previa de trabajo, y que contará con la posibilidad de fortalecer los ingresos de cada región, avanzar en flexibilidad presupuestaria e incorporar medidas para un régimen financiero propio para los gobiernos regionales. Este proyecto se espera ingresar al Congreso Nacional durante marzo del año en curso.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, valoró el acuerdo alcanzado, indicando que “Hoy día hay plazos concretos para mandar un proyecto de ley para terminar con la figura de la delegación presidencial regional, eso es el mes de mayo; hoy día hay claridad con respecto a la valoración cuantitativa y cualitativa en términos de recurso y trabajadores cuando se traspasa una competencia. A propósito del nuevo discurso que pronunciaba el nuevo presidente de AGORECHI, Ricardo Díaz, se entiende la importancia que tiene la figura de las y los gobernadores regionales electos democráticamente; y, por tanto, que se elabore un instructivo presidencial que establezca precisamente una relación de preeminencia entre la autoridad central y los gobernadores regionales, y las autoridades regionales, que ponga en la centralidad el respeto por las autoridades, me parece que es tremendamente importante y valorable”.

Respecto a materias presupuestarias, la máxima autoridad regional aseveró que “El hecho que podamos discutir los instrumentos que nos planifican la ejecución del presupuesto -y esa discusión que sea vinculante en materia de decisionales en nuestros territorios- también es un avance muy importante; y es muy significativo también el hecho de que gobernadores regionales (con Jorge Flies, que lideraron la discusión en torno a descentralización fiscal) hoy día se comprenda que la descentralización fiscal también tienen que ser asimétrica , particularmente en territorios como el de la región de Valparaíso, donde el 90% de la transferencia de carga hacia el Pacífico pasa por el puerto terrestre más importante de América Latina, el puerto de Los Andes; o, a propósito que tenemos el puerto San Antonio, Valparaíso, Ventanas, donde el 80% de las exportaciones e importaciones fluyen por estos puertos; por tanto nos parece muy importante esta consideración de una descentralización asimétrica que responda a las particularidades de cada uno de los territorios y que nos permita precisamente afianzarnos en materia de descentralización fiscal y afianzar nuevos recursos que nos permitan efectivamente el poder abordar aquellas asimetrías que hoy día nos golpean tan duramente en nuestras regiones”.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, expresó la importancia del trabajo conjunto, en donde “Efectivamente logramos materializar un acuerdo que llevamos trabajando hace bastante tiempo y que cambia el eje en materia de descentralización; los avances en materia fiscal que ya llevamos avanzando hace bastante tiempo, pero también queremos mejorar el proceso de transferencia de competencias, pensando incluso en cómo ampliamos esto a un conjunto de competencias que sean mucho más robustas, pensando en la capacidad mucho más integral de los gobiernos regionales de poder desarrollar acciones en el territorio, pero también en la transferencia de servicios y esto es muy relevante.”

Además, el SUBDERE puntualizó que “Es parte importante de lo que los gobernadores y gobernadoras nos plantearon, establecer un nuevo trato entre el gobierno central y los gobiernos regionales, una relación de respeto mutuo, de consideración, de articulación; por eso es que hay otras medidas -como por ejemplo establecer los gabinetes nacionales y regionales integrados- donde podamos tener a las autoridades del gobierno central y de gobiernos regionales en conversación permanente para poder desarrollar un mejor trabajo en la llegada de las acciones del Estado al territorio. También establecer la mesa permanente de descentralización, porque hoy día Chile está recién dando pasos en esta dirección y esto hay que monitorearlo, hay que entenderlo, hay que profundizarlo”.

Finalmente, la Directora de Presupuesto, Javiera Martínez, señaló los alcances presupuestarios, en donde “Son acuerdos respecto a la formulación del presupuesto del año 2024, (y) tienen que ver cómo se va vinculando y orientando la inversión sectorial que tienen cada uno de los ministerios con las prioridades que tiene cada una de las regiones. Propusimos e hicimos cambios en la metodología de cómo se fija ese presupuesto y, además, también nos comprometimos a una modificación específica del decreto número 24 -que puede sonar no muy conocido- y es el que básicamente fija las reglas del ciclo presupuestario, entonces también lo vamos a modificar al próximo presupuesto (…) El otro punto importante del acuerdo de descentralización fiscal tiene que ver con la ley de rentas regionales y de descentralización fiscal, esta ley hoy día va a permitir a los gobiernos regionales tener ingresos propios que hoy día no los tienen, muchas veces los ingresos que se van generando por distintas tasas regionales se van al tesoro público”.



Gobernador de Magallanes Jorge Flies en el encuentro de Gobernadores Regionales