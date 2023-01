Gobierno Regional Metropolitano inicia Programa de mejora de competencias para Municipios en colaboración con Universidad Santo Tomás

La iniciativa “Mejora de Competencias para Municipios” es desarrollado a partir del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R), que busca potenciar el desarrollo económico de la Región, mediante la ejecución de proyectos que generan conocimiento aplicable a los sectores productivos.

En el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Programa “Mejora Competencias para Municipios”, liderado y financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y ejecutado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás.

El evento, logró convocar a funcionarios y funcionarias de más de 49 municipalidades de la Región Metropolitana, específicamente encargados y encargadas de Desarrollo Económico Local y equipos de las distintas Unidades de Fomento Productivo, que se despliegan a lo largo de todo el territorio regional.

El Programa de “Mejora de Competencias para Municipios” es desarrollado a partir del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R), quebusca potenciar el desarrollo económico de la Región, mediante la ejecución de proyectos que generan conocimiento aplicable a los sectores productivos, aumentando así las oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las personas a través de la innovación.

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que “algo sumamente valioso de este Programa es que aquí todos sabemos que no hay ninguna municipalidad que no tenga algo que aprender y tampoco ninguna municipalidad que no tenga algo que enseñar, por lo que existe una valiosa retroalimentación en beneficio del desarrollo de la región”.

El principal foco de la jornada fue dar a conocer las etapas del Programa y los beneficios que generará para las Unidades de Fomento Productivo y sus territorios.

“Este proyecto permitirá potenciar la capacidad de los funcionarios y funcionarias municipales, conectará a los distintos actores del ecosistema regional y a su vez, amplificará el impacto de las políticas de los gobiernos locales para fomentar la productividad y la competitividad”, comentó Jorge Miranda, Jefe delPrograma de Universidad Santo Tomás, facultad de Economía y Negocios.

A su vez, la Rectora de la Universidad Santo Tomás, María Olivia Recart, expresó que este Programa “articula posibilidades para generar conexiones virtuosas entre equipos municipales, universidades, empresas y más. Es una invitación a atreverse y salir de la caja”.

La actividad contó con distintos espacios y momentos en los cuáles se destacó la importancia de la vinculación y articulación entre los distintos territorios y el Gobierno Regional para la generación de oportunidades de desarrollo económico e innovación en colaboración con todos los actores del ecosistema regional: instituciones públicas, académicas, industrias, territorios y ciudadanía, en pos del fortalecimiento de los modelos de desarrollo productivo y la reactivación económica.