Ministra del Interior Carolina Toha: «Chile está clasificado como país de baja criminalidad y alta resiliencia. Estas cifras posicionan al país en el lugar 114° de 193 países a nivel mundial»

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, participó del Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana, instancia que convoca a autoridades, empresarios, líderes de opinión y académicos con el objetivo de promover el diálogo en el ámbito de la seguridad y justicia.

El encuentro de este año trató sobre crimen organizado y en él se dio a conocer el nuevo índice de Exposición a la Criminalidad Organizada y se presentaron sus principales propuestas para combatir el crimen organizado, que consideran medidas para evitar la infiltración del crimen organizado en las comunidades, en la economía y en nuestras instituciones públicas, la persecución a los grupos delictivos y sus ganancias ilícitas, la protección de víctimas y la promoción de alianzas de cooperación que permitan frenar este fenómeno.

En su presentación la ministra Tohá se refirió al índice global de crimen organizado 2021, el que se construye en base a mercados criminales, actores criminales y resiliencia, el que es aplicado en 194 países integrantes de la ONU, en ese índice la ministra sostuvo que Chile tiene un puntaje de 4,60 de criminalidad, menor que el promedio regional (5,5), americano (5,1) y global (4,9). En este ranking, Chile está clasificado como país de baja criminalidad y alta resiliencia. Estas cifras posicionan a Chile en el lugar 114° de 193 países a nivel mundial, 22° de 35 países del continente americano y 9°de 12 países de la región, detectando los focos más relevantes en el comercio de cocaína, cannabis y tráfico de armas.

La titular de Interior planteó que hay clara evidencia de la existencia del Crimen Organizado en Chile, lo que se evidenciado en el aumento sostenido de los casos de homicidios en los últimos 9 años y un aumento sostenido del porcentaje de imputados desconocidos dentro de los homicidios. También ha habido un aumento de imputados por drogas y homicidios simultáneamente. El temor en el año 2022 alcanzó su nivel más alto en los últimos 22 años. Dentro de las propuestas que planteó la ministra Tohá está la necesidad de perseguir a los grupos delictivos y sus ganancias ilícitas; desbaratar la economía de la delincuencia; proteger a las personas vulnerables, a las víctimas y testigos para que no sufran daños.

Frente a la pregunta de ¿qué estamos haciendo como gobierno para abordarlo?, la ministra planteó en su exposición que están trabajando para desarrollar una Política Nacional contra el Crimen Organizado (2022-2027), potenciar la coordinación Interinstitucional y fortalecer la agenda legislativa para avanzar en la persecución criminal.

Compromiso transversal por la seguridad

En punto de prensa la secretaria de Estado anunció que “hay una disposición distinta afortunadamente y también hay actores muy relevantes como la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Gobernadores que siempre han estado disponibles a seguir adelante, pero hemos dado un tiempo para que vuelva a la mesa el sector que se retiró y creo que eso será posible. En este período seguimos trabajando con los senadores de RN y luego también con los diputados y puedo anunciar que ya con los senadores de RN hemos llegado a un acuerdo en una agenda de temas y con ese impulso a partir de mañana elegir un día en que convoquemos de vuelta a todas las fuerzas políticas a cerrar este acuerdo y a ponernos a trabajar para implementarlo. Lo que la ciudadanía quiere es que nos pongamos de acuerdo y que después actuemos en consecuencia, nosotros tenemos el mayor sentido de urgencia, lamentamos mucho esta demora que no fue por voluntad nuestra pero creemos que estamos de acuerdo en recuperar ese trabajo y ponerlo en marcha”.

Maras en Chile

Respecto de la presencia de «Maras» en Chile sostuvo que “la verdad que elementos concretos para que digamos que están instaladas las «Maras» en Chile hoy día no tenemos. Lo que no significa que no estemos vigilantes y ver también la posibilidad que a través del ingreso de personas que están vinculadas al crimen organizado haya personas que hayan tenido algún tipo de relación con las «Maras», como tales funcionando afortunadamente en nuestro país no es lo que tenemos, pero nos estamos preparando para no tenerlo tampoco a futuro”.