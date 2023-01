Ministra vocera de la Corte Suprema por homicidio de Villa Panicucci: «hay que modificar y perfeccionar el sistema de cumplimiento de las sentencias»

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, se refirió a diversos temas de actualidad que conciernen al Poder Judicial y aseguró que comparte la preocupación por el aumento de hechos delictuales en el país y llamó a acelerar el trabajo en mesas especiales para abordar esta problemática.

Respecto al caso que remeció al país con el horrible asesinato del estudiante puntarenense Roberto Verdugo Vargas, la portavoz del máximo tribunal fue consultada por este hecho ocurrido el 14 de enero pasado, en que uno de los asesinos gozaba de la libertad condicional. Respaldando una declaración pública del tribunal de alzada, argumentó que se debe mejorar el sistema de cumplimiento de fallos y otorgamiento de beneficios penitenciarios.

“Comparto plenamente y lo ha dijo también la Corte Suprema la idea de la Corte de Apelaciones (de Punta Arenas) que hay que modificar y perfeccionar el sistema de cumplimiento de las sentencias. Lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho en esta oportunidad la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y no hacemos más que reiterar esa idea.

El sistema merece un perfeccionamiento. Establecer, por ejemplo, tribunales de cumplimiento y poder tener las capacidades, competencias y facultades para poder vigilar mejor que pasa con las personas que están haciendo uso de beneficios”.

Consultada sobre por qué se otorgó el beneficio al imputado que registraba otros antecedentes penales explicó: “El informe de Gendarmería fue un informe no definitorio, ni en un sentido, ni en otro, se dijo algunos elementos positivos y en otros negativos y eso generó un fallo dividido, que finalmente le dio la libertad condicional a esta persona con las objeciones del caso por lo cual ahí se evidencia que cuando los informes de Gendarmería son no contundentes, no definitorios eso complica bastante porque puede haber una serie de interpretaciones sobre el otorgamiento del beneficio, tal como sucedió en este caso”.