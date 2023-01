Partido Socialista acuerda promover una lista única para la elección de Consejeros Constitucionales, encabezada por la ex Presidenta Michelle Bachelet

El Pleno del Partido Socialista acordó ayer sábado 28 de enero la siguiente resolución:

«

El Partido Socialista cumplirá en el mes de abril 90 años desde su fundación. Desde su

origen ha sido parte de los proyectos de transformación social y política del país. En su

largo camino ha aprendido que sólo la UNIDAD de las fuerzas transformadoras permite

asegurar los cambios, la mejora de la vida de nuestro pueblo, la proyección del

bienestar, la democracia, la igualdad y la libertad cuando esta ha sido arrebatada.

El Partido Socialista de Chile tomó la decisión de respaldar, en su momento, y de

integrar, posteriormente, el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo hizo sin cálculos y

sin pedir nada a cambio, movido solo por la convicción de que era y es lo que el país

necesita. Lo hizo porque era la alternativa de cambios en la sociedad frente a una

derecha que quiere retrotraer lo que con mucho esfuerzo y dificultades hemos

construido en estos años.

A la hora de enfrentar la dinámica política y electoral que se ha abierto en el país, en

especial para elegir consejeros constitucionales, debemos asumir plenamente nuestra

condición de partido de izquierda, que busca la unidad social y política.

La decisión de ir en lista unitaria se explica fundamentalmente por la necesidad de

enfrentar el crecimiento de la derecha y las fuerzas conservadoras y poder reponer un

esfuerzo transformador en la sociedad chilena luego de la derrota del 4S.

La Unidad es cuestión del presente, pero es sobre todo cuestión del futuro. No solo para

esta elección, no solo para apoyar y respaldar al gobierno que impulsa reformas en favor

de nuestro pueblo; sino para proyectar a futuro una fuerza política transformadora que

requiere Chile y eso implica proyectar la unidad también para los próximos desafíos

políticos. Tenemos que ir unidos desde la DC hasta el PC.

Los invitamos a sumarse, porque la unidad ayer fue fundamental para derrotar la

dictadura y la unidad hoy será lo que permita terminar con la Constitución de esa etapa

oscura. Lucharemos por la lista única; no olvidemos que el adversario está al frente y es

la derecha y los grupos populistas.

Para definir los pasos que hagan posible la unidad, confiamos en nuestra democracia

interna y en los órganos del partido y que sea la Comisión Política quien discuta y

determine las candidaturas y viabilizar las mejores condiciones de la Unidad para la

elección de consejeros constitucionales.

Agradecemos y reconocemos el liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet y estamos

confiados que con la unidad podremos impulsar el mejor logro electoral y político para

una nueva Constitución por los cambios que Chile necesita. Llamamos a las fuerzas

sociales, a los partidos políticos, a los y las trabajadoras, a los movimientos sociales y

ciudadanos, a movilizarse y trabajar por la unidad.

Y en el año que nuestro Partido cumple sus 90 años de historia, damos inicio a la

convocatoria de las acciones partidarias hacia el trigésimo segundo Congreso Nacional,

que se realizará los días 24, 25 y 26 de junio y llevará el nombre de Carlos Lorca Tobar.

Santiago de Chile, 28 de enero de 2023.»