Partidos políticos de Gobierno de Magallanes ante proceso judicial contra ex Alcalde UDI de Puerto Natales Fernando Paredes

Los Partidos de la Alianza de Gobierno frente a la determinación del Tribunal de Garantía de Puerto Natales que declaró entre otros al ex Alcalde Fernando Paredes Mancilla, actual Presidente de la UDI (www.udi.cl), en Prisión Preventiva. Declaramos.



Valoramos la decisión de los Tribunales de someter a proceso a 7 personas por delitos cometidos en el marco de las luminarias Led, por soborno y cohecho, proceso judicial que se replica en otras localidades del país.



Estimamos que ésto es un avance en el proceso judicial que persigue hechos que han dañado la fe pública y producen graves daños en la administración municipal.



Lamentamos que esta sea una conducta reiterada de ex autoridades municipales de la UDI a lo largo del país. En el caso de Puerto Natales, el EX alcalde Paredes, adjudicó recursos via licitacion por a lo menos $1.673 millones de pesos. Estos graves hechos no pueden quedar impunes, ya que producen un perjuicio que va en desmedro directo de los habitantes de Puerto Natales.



Firman los Presidentes de:



PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE, REGIONAL MAGALLANES.



PARTIDO RADICAL.



CONVERGENCIA SOCIAL.



PARTIDO COMUNISTA DE CHILE, REGIONAL MAGALLANES.