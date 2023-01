Seremi de Salud entrega material preventivo de marea roja en sector sur de Punta Arenas

Como parte de las acciones de prevención de marea roja que se desarrollan durante todo el año, y que se refuerzan en el periodo estival, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realizó la entrega de material gráfico de este fenómeno en el sector sur de Punta Arenas.

Fue así como un equipo de la Autoridad Sanitaria Regional entregó afiches, volantes (En inglés y español) y desplegables informativos en diversos establecimientos del sur de la comuna, para que puedan ayudar a replicar el mensaje preventivo y así evitar intoxicaciones por consumo de mariscos con presencia de toxinas marinas.

La profesional del Departamento de Acción Sanitaria (DAS) de la Seremi de Salud, Daniela Pérez, explicó que “acudimos a la zona sur de Punta Arenas a restoranes, cafeterías, a la Posta de Salud Rural y al retén de Carabineros del sector de Agua Fresca, para la entrega de material educativo de marea roja y evitar intoxicaciones por toxinas marinas. El mensaje a la comunidad es que la única forma segura de comer mariscos es siempre comprar en locales autorizados, extraer de zonas abiertas y exigir el informe de los laboratorios de la Seremi, que nos indica que esos maricos están libres de toxinas marinas”.

Esta actividad forma parte de las diversas estrategias utilizadas por la Secretaría de Salud para informar de la marea roja, que considera campañas comunicacionales en televisión, radio y otras plataformas, capacitaciones en establecimientos educacionales y comunidad en general, además de la distribución de material gráfico en pescaderías, restoranes y otros lugares con alta afluencia de público, entre otras acciones educativas.

Hay que recordar que la marea roja se encuentra presente en el territorio marítimo regional y es un fenómeno con el cual tenemos que convivir, de ahí la relevancia de realizar acciones preventivas y reforzar las medidas de autocuidado que tiene que adoptar la comunidad al consumir mariscos.

La marea roja es un fenómeno que se caracteriza por un aumento excesivo en el número de algas microscópicas que hay en el agua, lo que se conoce con el nombre de floración de algas, algunas de las cuales pueden producir toxinas que generan problemas a la salud de las personas, las que se conocen como Floraciones de Algas Nocivas (FAN).

En Magallanes la marea roja se encuentra asociada a tres tipos de toxinas: Veneno paralizante (VPM), diarreico (VDM) y amnésico de los mariscos (VAM), por lo que hay que adoptar las medidas de prevención correspondientes.

Si bien las floraciones de algas pueden producir cambios en el color del agua, en Magallanes esto NO ocurre, por lo cual a simple vista resulta imposible saber si un lugar está afectado o no. Las toxinas presentes en las microalgas son ingeridas y acumuladas por los mariscos, por lo que las personas al consumir productos de áreas con altos niveles de marea roja pueden sufrir una intoxicación o incluso la muerte. Es importante recordar que los mariscos no cambian de color, olor, ni sabor cuando tienen la toxina. El análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud es la única manera de asegurarnos que un producto se encuentre apto para su consumo.

Para más información se puede ingresar al sitio de la Seremi de Salud Magallanes https://seremi12.redsalud.gob.cl/ en el banner “Cuídate de la Marea Roja”, donde podrá encontrar medidas de prevención, sectores abiertos y cerrados para la extracción y diversa información relevante.