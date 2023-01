Universidad de Magallanes distinguió a nueve estudiantes como deportistas destacados del 2022

Fueron reconocidos por sus logros deportivos en las disciplinas de Bádminton, Vóleibol, Futsal (damas y varones), Rugby, Judo, Ajedrez y Gimnasia.

En la Sala de Consejo Hernando de Magallanes de la Universidad de Magallanes (UMAG), las autoridades presentes: Mónica López, coordinadora del área de Deportes y Vida Saludable; Anahí Cárcamo, vicerrectora Académica; y Melissa Flores, vicerrectora de Vinculación con el Medio, destacaron a una serie de estudiantes magallánicos por sus logros deportivos en las disciplinas de Bádminton, Vóleibol, Futsal (damas y varones), Rugby, Judo, Ajedrez y Gimnasia.

Uno por uno fueron pasando adelante para ser reconocidos: Diego Mabé en la disciplina de Bádminton, estudiante de Kinesiología; Gabriel Muñoz en la disciplina de Gimnasia, alumno de Pedagogía en Educación Física; José Luis Cárcamo en la disciplina de Judo, estudiante de Kinesiología; Marcelo Gaete en la disciplina de Futsal, alumno de Contador Auditor; Mariana Alarcón en la disciplina de Rugby, estudiante de Agronomía; Jonathan Foglia en la disciplina de Vóleibol, estudiante de Ingeniería Comercial; Joseline Gallardo en la disciplina de Futsal, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica.

A los mencionados anteriormente se suman quienes no pudieron asistir al encuentro como son Renate Jaña, alumna de Medicina, que se dedica al Vóleibol; y Matías Hurtado, estudiante de Ingeniería Mecánica, que salió vicecampeón de su categoría en el Campeonato Mundial Amateur de Ajedrez que fue realizado en Malta, donde asistieron 80 participantes de distintas nacionalidades.

“Estoy muy agradecido por haber sido elegido como deportista destacado. No fue una elección fácil de seguro, ya que en nuestro equipo hay mucha gente buena y responsable, y que Nacho (Ignacio Avillo, entrenador de Vóleibol de la UMAG) me haya elegido entre ellos me alegra mucho. Espero seguir siendo un aporte para el equipo en este año”, comentó el estudiante Jonathan Foglia, quien desde el 2020 -año en el que entró a la Universidad- es parte de la selección de la UMAG.

En tanto, José Luis Cárcamo, expresó que «el Judo es mi deporte desde los seis años, y es un estilo de vida. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado con mi profesor ya que hemos tenido un largo recorrido, ya sea internacional como también en la selección. Ahora vamos por muchas cosas más, tenemos que ver un proyecto que es para poder viajar a todas las competencias nacionales y participar en el FENAUDE (Federación Nacional Universitaria de Deportes), donde competiré en la categoría adulto”.

Reconocimiento a docentes



Esta actividad no solo tuvo por objetivo entregar un reconocimiento a los jóvenes deportistas por su labor y esfuerzo durante el 2022, sino que también a sus entrenadores: Juan Marcelo San Martín (Judo), Ignacio Avillo (Vóleibol) y Hans Brandt (Rugby), con el fin de demostrar el interés que tiene la casa de estudios -en general- por el deporte y la actividad física.

“Es súper gratificante no solo para los técnicos, sino que también para los deportistas ser nominado como mejor deportista del año en su disciplina. En el caso del Judo los logros son individuales y hay hartos que están en la primera línea en el ránking nacional, tienen su lugar bien definido incluso a nivel sudamericano. Se nos vienen desafíos grandes también, ya que hay una solicitud de la UMAG para hacer el nacional FENAUDE acá en Magallanes, lo que le daría un logro mayor a la Universidad al mostrar a sus deportistas”, indicó Juan San Martín, maestro de Judo.

Por su parte, Ignacio Avillo, valoró que los deportistas sean destacados en estas instancias. “Les da el realce que merecen, ya que durante todo el año tienen que lidiar con las exigencias académicas que no son bajas, siendo en algunos casos muy exigentes, y aún así ellos están cumpliendo con su compromiso deportivo que no es menor. Entrenar dos a tres veces a la semana más los partidos y torneos del fin de semana, todo eso te va sumando a la hora de cumplir con el objetivo, así que es muy importante que se hagan este tipo de instancias».