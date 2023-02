Desde este viernes: Concierto de música clásica y representantes de la cultura urbana llenarán de vida el Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro”

Panoramas para los amantes de lo clásico y también de la música urbana, son los que se desarrollarán, desde este viernes, en el Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro”, actividades organizadas desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas.

Los panoramas inician el viernes 10 de febrero de 2023, a las 19 horas, con el Concierto de Patagonien Quartett, agrupación musical profesional establecida en Viena, Austria y con más de 10 años de carrera.

Integrada por chilenos, además de sus presentaciones en Europa ha realizado diversas giras por Chile (2015, 2017 y 2019) y este 2023 vuelve al país con Carlos Aguilar, destacado músico magallánico, como parte estable de su formación en el contrabajo junto a Christian Kausel (violín), Daygoro Serón (violonchelo), Iván Escobar (guitarra).

Arte Urbano

Posteriormente, desde el 11 al 17 de febrero, la cultura urbana se toma el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”, con la realización de un show artístico, feria de emprendimientos y talleres.

Las actividades comienzan el 11 de febrero, a las 19 horas, con un gran espectáculo artístico musical, que incluye danza, música en vivo, presentaciones en vivo de DJ´s, Cantantes Urbanos como María Zion, Matti Kidd, D peace, BreakinFem, Mickey de la Weed, Jurrasic Flava, Roberack, 45 Mafia XII y presentaciones de Breaking Dance.

Además, durante toda la semana (hasta el 17 de febrero), se desarrollará la feria de emprendimientos representativos y talleres de juegos de rol, animé y clínica de bailes urbanos, que se realizarán desde las 15 horas todos los días.

Los asistentes podrán participar, sin necesidad de invitación, de actividades como Taller de Dibujo Manga-Anime, Taller de Cosplay: Crea tu Katana, Taller de Preparación, narrativa y metodología de un Dungeon Masters (Calabozos y Dragones), Taller de Hip-Hop y su historia, Taller de Breaking y Fundamentos, Taller de popping y animation, Old way primera manera del Vogue, Taller de K-pop y cultura coreana, Cypher” y batallas de baile (presentación de todos los talleres), Taller Preparación y conciencia corporal, y Taller de House y Shuffle.