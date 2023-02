Fiscal Campos: Colapso de energía eléctrica en estanques de combustibles habría provocado caída del Hércules C-130 en 2019

Este martes 21 de febrero se llevó a cabo la audiencia de formalización por el caso del accidente del Hércules C-130 de la FACH en el paso Drake en Magallanes en diciembre de 2019. El fiscal Eugenio Campos formalizó a los presuntos responsables, los oficiales de la FACH, Eduardo Mosqueira, Julio Andrés Ojeda, Marcelo Mella y Alan Asenjo Contreras jefe de la Bandada de Transporte Pesado de la FACH, por la muerte de 38 personas.

Recordemos que el accidente del avión Hércules C-130 de la FACH se produjo el 9 de diciembre de 2019 a las 18:13 hora local, cuando la Fuerza Aérea perdió contacto radial con el avión matrícula 990, en las aguas del Mar de Drake mientras llevaba a cabo un vuelo logístico entre la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas y la Base Presidente Frei en territorio antártico chileno.

En la audiencia, el Persecutor señaló que, «un colapso de energía eléctrica de alto voltaje en los estanques de combustibles habría provocado la caída del avión C-130 el 9 de diciembre de 2019».

En la oportunidad se indicó que el 09 de diciembre de 2019, estando la aeronave en Punta Arenas, los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti y Asenjo Contreras, no tomaron las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones, de un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica (Comunicación/Navegación) y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función Instrumentos, no habiéndose llevado a especialista en esta última función, infringiéndose manuales y reglamentos. Lo anterior, provocó que ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos, generando con ello, un colapso durante el vuelo de la aeronave Hércules KC-130 N°990, lo que habría provocado presuntamente su abrupto desplome en el Mar de Drake, luego de reportar su última posición a las 18:13 HL.

Asimismo, el ex General Mosqueira Cruz no implementó un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción. Por lo anterior, el incumplimiento de normativas reglamentarias por parte del imputado generó un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea, evitando con ello la muerte de los 38 tripulantes y pasajeros del Hércules KC-130 N°990.

El Persecutor Regional dio lectura a los nombres de las 38 personas que resultaron fallecidas en el accidente, y planteó que los imputados son acusados de cuasi delito de homicidio en grado de consumado.

Se dio cuenta también que el Ministerio Público dispone de 22 tomos de documentación para esta causa y que el Fiscal Regional Eugenio Campos, dirige, junto a su equipo, una exhaustiva investigación, luego de que el avión se precipitara al mar, mientras viajaba desde Punta Arenas hacia la Base Aérea Presidente Eduardo Frei, con una misión multipropósito, en el marco de la Campaña Antártica de la Fuerza Aérea de Chile. Existiendo además múltiples querellas presentadas por cuasidelitos de homicidios reiterados y delitos del Código Aeronáutico, declaradas admisibles por parte del Tribunal y remitidas al Ministerio Público.

El Fiscal regional solicitó al Tribunal como medidas cautelares para los 4 imputados conforme al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal, el arraigo nacional y la firma mensual en el Ministerio Público de sus respectivos domicilios, medidas que no fueron controvertidas por las respectivas defensas de los imputados y que deben cumplirse los últimos 5 días del mes respectivo, a partir del mes de marzo próximo.

El abogado querellante Alfredo Morgado señaló en la audiencia, que el hallazgo de restos de pintura epóxica como parte de la carga que transportaba el Hércules de la FACH, podría haber sido una de las causas de la inflamación producida al interior de la aeronave durante su vuelo. Uno de los abogados querellantes manifestó que en el curso de la investigación, se realizaron diversas maniobras obstructivas de la FACH, para acceder a la información necesaria para el curso de esta causa.

El Tribunal de Garantía de Punta Arenas fijó un plazo de 8 meses para la investigación respectiva.