Ministra Paola Plaza recibió informe final con conclusiones del tercer panel de expertos en la causa por la muerte del poeta Pablo Neruda

«Ahora viene una fase de revisión, estudio, ponderación y valoración para que el tribunal dicte las resoluciones que en derecho corresponda» indicó la magistrada.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, recibió hoy -miércoles 15 de febrero- el informe final con las conclusiones del Tercer Panel de Expertos Genómico Proteico en la causa por la muerte del poeta Pablo Neruda.

El grupo de expertos nacionales e internacionales se reunió en Santiago de Chile entre el 24 de enero y el 3 de febrero de 2023, para analizar las pericias derivadas de la investigación por la muerte de Neruda que se inició en el año 2011. De manera presencial y remota sesionaron los especialistas de Canadá, Dinamarca y Chile que habían participado en las pericias de los dos paneles anteriores.

Luego de recibir a la doctora Gloria Ramírez, coordinadora del panel, la ministra Plaza explicó que “el panel de expertos en esta investigación penal tiene como objetivo dilucidar las circunstancias que rodearon la muerte del poeta Pablo Neruda”.

Agregó que el documento que recibió incluye “un informe escrito de cada uno de los laboratorios que participó en esta investigación, uno del laboratorio de Canadá y uno del laboratorio de Dinamarca. Ingresó también, respecto de uno de los laboratorios, un resumen ejecutivo de las operaciones que ellos desarrollaron y un informe de cada uno de los peritos que participaron como expertos revisores de la labor y operaciones de cada uno de estos laboratorios. Ya con anticipación había existido un informe del doctor Diomedi que también intervino, entregando su opinión como infectólogo en las sesiones del panel”.

Ante las consultas por el contenido de estas conclusiones, la ministra fue enfática en señalar que “no he leído los informes, entonces es imposible que me extienda en las conclusiones, tampoco me corresponde hacerlo. Ustedes saben que es una investigación que se encuentra en etapa de sumario, de manera que no es mucho lo que yo les puedo adelantar respecto de lo que allí se consigna”.

Asimismo explicó que concluida esta pericia, “ahora viene una fase de estudio, de revisión, no solo de estos informes, sino de lo que fue la labor desarrollada por los peritos en las sesiones del panel y el análisis conjunto de este tercer panel con lo que fue el trabajo y conclusiones del panel uno, del panel dos, los demás informes periciales que rolan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación. Entonces ahora viene una fase de revisión, estudio, ponderación, valoración para que el tribunal dicte las resoluciones que en derecho corresponda según aconseje el curso de la investigación”.

La ministra especificó que los peritos “deben confidencialidad en el desarrollo de sus investigaciones, está estipulado expresamente en la ley”.

Consultada por los plazos de sus eventuales resoluciones la ministra explicó que “esto está solo en fase de investigación. No hay un plazo establecido por ley para el tribunal para dictar una resolución. Esta es una diligencia dentro de innumerables diligencias de prueba que se han desarrollado por una década. Es decir aquí hubo un desarrollo de una investigación por años del ministro Carroza y hubo una diligencia probatoria específica pendiente que es este informe pericial que está conformado por un panel de expertos en una temática muy específica y eso es lo que se ha recibido. Entonces lo que hay que analizar es ese elemento probatorio en conjunto con los demás que se han acumulado a la investigación. Una resolución del tribunal no puede basarse única y exclusivamente en un elemento de prueba cuando hay un cúmulo de antecedentes que ponderar individualmente y en conjunto”.

Sobre la circunstancia de que este año se cumplen 50 años desde el Golpe de Estado y la muerte de Neruda, la magistrada señaló que “yo no lo asociaría a este año en particular y lo que representa la conmemoración de los 50 años que vienen ahora en septiembre de 2023. Lo que usted me indica, me imagino, es que, como todos los ministros que tramitamos en causas de derechos humanos es el esclarecimiento de los hechos que están puestos en nuestro conocimiento, no solo en una causa en particular sino en todas las que tenemos a nuestro cargo”.

Asimismo dijo que “la causa está en sumario, en este momento las partes tienen acceso al sumario, por lo tanto cualquiera de ellas podría pedir copia de los antecedentes que forman parte de ella y me imagino que con la expectación que existe a propósito de esto lo solicitarán. Pero pronunciarse el tribunal respecto del contenido de las piezas del sumario eso es improcedente. Las partes podrán emitir las declaraciones, opiniones que convengan y cada una de las partes es dueña de manifestar lo que crea conveniente a sus intereses. Es el tribunal el que debe respetar el principio de imparcialidad”.

Agregó que “es un antecedente probatorio que acaba de llegar al proceso, uno de estos informes está en idioma extranjero, hay que adjuntar la traducción oficial correspondiente, que se decretará inmediatamente y ponderarlo en su mérito”.

Aclaró la ministra Plaza que el informe pericial “es una prueba importante, eso no se puede desconocer, dentro de las que están decretadas en esta causa, pero es el análisis conjunto de las pruebas recogidas, las que conducen al tribunal a una conclusión”.

Posteriormente la ministra Plaza accedió a la solicitud formulada por la doctora Ramírez, de recibir en audiencia telemática a los peritos Henri y Debi Poinar, del Laboratorio MacMaster de Canadá, al doctor Niels Morling y la doctora Marie-Louise Kampmann, por el Laboratorio de U. Copenhagen, y a los peritos revisores doctor Romilio Espejo y doctora María Paz Weisshaar, además de las parte que se quisieran incorporar a la sesión que se efectuó en horas de las tarde.

Fuente: Poder Judicial.