Ministra vocera de la Corte Suprema Angela Vivanco: «Proceso constitucional es una oportunidad para mantener tejido valórico de la sociedad chilena y a la vez hacer importantes renovaciones”

En un punto de prensa realizado ayer martes 21 de febrero, también se le consultó por la tipificación posible en investigaciones relacionadas con los incendios forestales y el caso Neruda entre otros temas.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió este martes 21 de febrero- al proceso constituyente que está por iniciarse. En un punto de prensa dijo que el máximo tribunal considera “que siempre un proceso constitucional es una oportunidad, una oportunidad para rescatar aquello que es significativo, que es culturalmente relevante y que constituye de alguna manera un trasfondo que los chilenos aprobamos y que hemos mantenido a través de la historia de 200 años del punto de vista, por ejemplo, de la Corte Suprema”.

Agregó que “en consecuencia, hay elementos que se mantienen en el tiempo, del cual destacaría, por ejemplo, la independencia de los tribunales, que es un principio fundante de la actividad nuestra, pero a la vez, con el paso del tiempo hay inquietudes y hay temas que se van presentando y que son temas absolutamente genuinos de la sociedad en su conjunto, del Poder Judicial mismo y también de sus asociaciones”.

Por ejemplo, agregó, “el caso de separar el gobierno judicial de la función jurisdiccional. En numerosos documentos y en numerosas declaraciones, la Corte Suprema ha dicho que esa idea le parece adecuada y que se puede perfectamente desarrollar en un proceso constitucional. Por lo cual, como decía al principio, creo que hay una excelente oportunidad para mantener y rescatar aquello que ya conforma prácticamente lo que es el tejido valórico de la sociedad chilena y a la vez también hacer importantes renovaciones, enmiendas, evoluciones. Y es lo que a nosotros nos gustaría también colaborar como Corte Suprema y particularmente como Comisión Constitucional que se ha formado para estos efectos”.

Sobre la declaración del Grupo de Puebla de la semana pasada, la ministra dijo que “no se ha tocado el tema en el pleno y nosotros creemos que, dado que este fue un tema directamente tomado y respondido por el señor Presidente de la República, que es quien conduce las relaciones internacionales, con eso más que suficiente”.

INCENDIOS FORESTALES

Consultada por la tipificación posible de delitos en las investigaciones relativas a los incendios forestales, la ministra de la Corte Suprema dijo que la investigación de todos estos casos es una atribución que le pertenece al Ministerio Público. “ Los antecedentes que el Ministerio Público reúna, cómo los va a tipificar del punto de vista, si corresponden a delitos comunes, llamémoslo así, o a otro tipo de delitos, como podría ser el de Seguridad del Estado, es un tema que le compete al Ministerio Público. En consecuencia, los tribunales van a recibir los resultados de esa investigación a efectos de iniciar los procesos que correspondan, por lo cual no le puedo adelantar ahora cuál va a ser el resultado de eso ni cómo va a quedar”, agregó, señalando que “es un tema que hoy lo puede responder mejor el Ministerio Público, porque no ha empezado la etapa netamente judicial en esa investigación, que por supuesto, esperamos que sea fructífera, sobre todo desde el punto de vista que se demuestre por los medios de prueba legal, si ha habido incendios intencionales o no”

Sobre un proceso judicial que se iniciaba por la caída de un avión Hércules en Punta Arenas, dijo que “siempre ustedes saben que lo que se ha estado discutiendo, son los tiempos que los temas judiciales se toman. Por lo cual, en primer lugar, decirle que el hecho de que dentro de tiempo razonable se inicien los procedimientos es bueno para todas las partes y en consecuencia, cuanto antes se establezca judicialmente qué es lo que ha sucedido y si existen o no responsabilidades, es para el Estado de derecho siempre bueno”.

“Las demoras siempre generan un desgaste, una falta de confianza y además también desgaste en personas que están imputadas y que eventualmente pueden no ser responsables. Ya sabemos que esto tiene dos caras y no solamente una. Así que ese punto de vista, que este procedimiento vaya avanzando es importante. Los resultados no los podemos decir porque obviamente van a ser determinados en un juicio”, puntualizó.

La ministra Vivanco también fue consultada por la situación en que se encuentran los tribunales en las zonas afectadas por los incendios. Al respecto dijo que “afortunadamente, en su gran medida, la actividad judicial pudo seguir funcionando. En algunos casos, por temas de seguridad se hizo una actividad judicial remota. Recuerden que nosotros tenemos también la posibilidad de funcionar telemáticamente en tiempo ordinario, o sea, no solamente en pandemia, cuando esto se requiere. Y esto facilitó bastante que en juzgados que tenían algún tipo de inseguridad se pudiera funcionar telemáticamente. En estos días ha habido algunos funcionarios afectados, se les ha dado el respaldo necesario del punto de vista de temas de bienestar, de respaldo psicológico y afortunadamente el funcionamiento judicial ha sido normal. Con esas prevenciones que yo le menciono, pero no se ha interrumpido la función”.

Asimismo, se le preguntó a la ministra respecto del proceso que se lleva por la muerte del poeta Pablo Neruda y por el aniversario número 50 del Golpe Militar.

“El caso Neruda no es un tema que se ha llevado al Pleno. Ha habido paneles que tienen que ver con el análisis científico del caso, no solamente unas impresiones o hechos, sino que efectivamente determinar si aquí hubo una bacteria, si tuvo un origen externo, interno, etcétera; y en eso la ministra Paola Plaza ha tenido especial prudencia de no adelantar resultados, porque esa es una parte de la investigación que ella está llevando y en consecuencia, esperamos que esa investigación culmine con todos los antecedentes sobre la mesa para determinar qué es lo que sucedió en ese caso puntual”.

Respecto de si habrá un pronunciamiento sobre los 50 años del Golpe Militar, la ministra dijo que “no ha habido ningún pronunciamiento del Pleno y nosotros esperamos conversar del tema, pero más que para pensar en 50 años atrás, pensar en lo que ha sido 50 años hacia adelante, que es lo que hoy puede aportar el Poder Judicial en materia de derechos humanos, en alguna medida”.

Agregó que en materia de las investigaciones por violaciones de derechos humanos “por supuesto que el Poder Judicial está comprometido siempre en el avance de esta causa. Pero recuerde que son causas que tienen una serie de trabas. En consecuencia, hay que ir superando esas trabas, lo cual no es sencillo, pero sí, por supuesto que existe esa voluntad. Se está desarrollando todo un trabajo en materia de derechos humanos por parte del ministro Carroza, que además es la persona que tiene una vasta, gigantesca experiencia en esta materia y en consecuencia pensamos que vamos a salir airosos de por lo menos ir avanzando”.