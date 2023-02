Nací chileno, soy chileno y moriré chileno | Ernesto Sepúlveda | Opinión

“Hoy día, Pinochet ha firmado un decreto que me priva de mi nacionalidad. Este es un día importante para mí. Un día dramático en mi vida, en que la acción de los generales fascistas me hace sentir más chileno que nunca. Porque nosotros somos los verdaderos chilenos, en la tradición de O’Higgins, Balmaceda, Neruda, Gabriela Mistral, Claudio Arrau y Víctor Jara y ellos –los fascistas– son los enemigos de Chile, los traidores que están vendiendo el país a los intereses extranjeros. Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Ellos nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como fascistas traidores.”

Así le hablaba Orlando Letelier del Solar, a cinco mil personas reunidas en un acto en repudio de la dictadura chilena, el 10 de septiembre de 1976, en Nueva York. Respondía de esta manera, al decreto que lo privaba de su nacionalidad chilena. Decreto suscrito por el dictador Pinochet y quince ministros, entre estos, siete generales y almirantes de las fuerzas armadas, y ocho civiles. Sí amigos y amigas, pese a que hoy lo niegan, o se quieren apartar de su siniestro pasado, existió un conspicuo grupo de políticos que integraron activa y entusiastamente, las más altas esferas de poder durante la dictadura. Esos ministros civiles, que firmaron el decreto de la infamia, fueron: El Ministro de Economía Sergio de Castro Spikula, el Ministro de Hacienda Jorge Cauas Lama, el Ministro de educación Arturo Troncoso Daroch, el Ministro de justicia Miguel Shweitzer Speisky, el Ministro de Obras Públicas Hugo León Puelma, el Ministro del Trabajo Sergio Fernández, el Ministro de Minería Enrique Valenzuela Blanquier, y el Ministro de Vivienda, Carlos Granifo Harms.

Orlando Letelier fue el embajador de Chile en Estados Unidos, durante el gobierno del presidente Allende. Después del golpe cívico-militar, fue detenido, y luego exiliado. Primero a Venezuela y luego a Estados Unidos, desde donde ejercía un liderazgo muy respetado, representando a la oposición al régimen. El decreto 588 que le privaba de su nacionalidad, fue notificado y conocido públicamente el 10 de septiembre de 1976, en represalia a un ensayo publicado en Estados Unidos, el 25 de agosto de 1976, donde Letelier denunciaba la farsa de los economistas de Chicago en Chile. El ensayo, que demolía la propaganda del régimen se titulaba «Los ‘Chicago Boys’ en Chile: el terrible precio de la libertad económica».

Como se puede apreciar, varios de quienes suscriben como ministros, el decreto que priva de su nacionalidad a Orlando Letelier, pertenecían precisamente al mencionado grupo de economistas neo liberales.

Dentro de las consideraciones de derecho, del decreto, se consigna que Letelier habría efectuado un atentado grave en contra de los intereses esenciales del estado, desde el extranjero, cuando el país se encontraba en situación de excepción constitucional. En cuanto a los hechos, se señala que Orlando Letelier, habría realizado en el extranjero, una campaña publicitaria destinada a lograr el aislamiento político, económico y cultural de Chile.

Hoy es ampliamente sabido que diligentes y muy estudiosos juristas, redactaron toda clase de normas y reglamentos, para que los jerarcas de la dictadura, contaran con una apariencia de legalidad. Lo anterior, porque la simple lectura de las causales de pérdida de nacionalidad que contemplaba la Constitución de 1925 en su artículo 6°, permite concluir que no se contempla la situación enunciada en el decreto 588. De ahí que salta a la vista la acuciosidad y esmero, que tuvieron los juristas que sirvieron al dictador. En diciembre de 1973 dictaron el Decreto Ley N° 175, que incorporó a la Constitución Política de 1925 una nueva causal de pérdida de la nacionalidad: «4° por atentar gravemente desde el extranjero contra los intereses esenciales del Estado durante las situaciones de excepción previstas en el artículo 72° N° 17 de esta Constitución Política».

Tuvimos que esperar hasta marzo de 1990, con el retorno a la democracia, para que el presidente Patricio Aylwin, presentara mediante mensaje, el proyecto de ley, que rehabilitó en forma póstuma, la nacionalidad a don Orlando Letelier del Solar. Corresponde a la ley N° 18.979 de 24 de abril de 1990. En el mensaje del presidente de la República se deja establecido, que los considerandos del decreto 588, corresponden a un enjuiciamiento político, que han sido desvirtuados plenamente. Se consigna, asimismo, que dicha causal, ni siquiera fue incorporada en la Constitución de 1980.

El ex embajador de Chile ante Estados Unidos de Norteamérica, fue asesinado en Washington, mediante un atentado explosivo, ejecutado por agentes del estado de Chile. Esto ocurrió, sólo diez días después de la publicación del decreto que lo privaba de su nacionalidad.

Sin sombra de duda, don Orlando Letelier fue un patriota chileno, y la historia ya ha reivindicado su figura señera en la lucha para recuperar la libertad y la democracia. No debemos olvidar nunca nuestra historia, y no podemos dar por sentada ni la libertad ni la democracia. Al acecho se encuentran siempre sus enemigos, la ignorancia, el egoísmo, la apatía.

Un pueblo que olvida su historia, corre el riesgo de repetirla. Y tenemos ejemplos muy cercanos en nuestro propio continente. Lo que pensamos que no volveríamos a ver, lo estamos viendo. En nuestra hermana república de Nicaragua, el ex comandante sandinista Daniel Ortega, va en su quinto mandato, su cuarto mandato sucesivo, y el segundo en que comparte poder con su esposa, quien funge de vice presidenta. Llueven denuncias de corrupción, de amaño de votos, En elecciones de 2021, Ortega obtuvo el 76% de los votos, y cuatro de los candidatos opositores fueron encarcelados. Las cárceles llenas de opositores políticos, hace algunas semanas, 200 prisioneros fueron ex carcelados, imponiéndoles la pena de destierro, y privación de su nacionalidad. Esta semana se suman noventa y cuatro personas más, las que son acusadas de traición a la patria, se les priva de su nacionalidad, y se les impone inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, y para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Asimismo, se dispone el comiso en favor del estado de Nicaragua, de todos sus bienes inmuebles y sociedades que tengan inscritas a su nombre, sea a título personal, o como persona jurídica. Entre los afectados por este brutal atropello a las libertades y principios democráticos, se encuentran escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el ex comandante de la revolución sandinista, y compañero de Ortega en el triunfo de la revolución, Luis Carrión. También la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el ex canciller Norman Caldera, el ex magistrado sandinista Rafael Solís, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields. La deriva autoritaria y antidemocrática de Daniel Ortega, pronto a cumplir veinte años en el poder, ha sido denunciada por organismos internacionales de DDHH, pero sólo ha tenido tibios reproches de gobiernos progresistas del continente. Ha sido el gobierno de Chile, el que con la memoria intacta del horror que vivimos hace 50 años, ha denunciado con firmeza el atropello injustificado de las libertades personales.

Obra muy bien el presidente Boric, al mantener el rechazo a toda clase de dictaduras, sean del signo que sean. Estamos prontos en Chile, a conmemorar los cincuenta años, del golpe de estado, y debemos honrar, a quienes, como Orlando Letelier del Solar, y cientos de miles de hombres y mujeres anónimos, lo dieron todo, por la libertad y la democracia. No los olvidemos en la senda constituyente.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 20 de febrero de 2023.-