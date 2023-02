Para un retorno seguro a clases, SEREMI de Salud de Magallanes intensifica fiscalización a librerías y comercio de venta de útiles escolares

Desde ya el retorno escolar es una preocupación de las familias magallánicas. La compra de uniformes y útiles se ve reflejada en los diversos locales comerciales de nuestra región, es por eso que la Autoridad Sanitaria en su rol fiscalizador ha reforzado la vigilancia en librerías en estos días previos a inicio de clases.

La SEREMI de Salud Francisca Sanfuentes junto a un equipo de profesionales del Departamento de Acción Sanitaria concurrió hasta la librería Aldo y Carla de Punta Arenas, con la finalidad de fiscalizar e informar a la comunidad sobre las acciones que se están efectuando y los aspectos que se deben considerar a la hora de adquirir estos materiales. En el local inspeccionado no se detectaron deficiencias.

La Dra. Sanfuentes señaló que “como todos los años estamos fiscalizando a los establecimientos que venden útiles escolares, de manera de poder asegurar que los productos que se comercializan cumplan con los requerimientos de la normativa para que finalmente la comunidad pueda tener la tranquilidad de que los productos que están adquiriendo para sus hijos cuentan con todos las parámetros de seguridad y tengan la confianza de poder realizar sus compras en los locales de nuestra región”, puntualizó.

En las fiscalizaciones que realiza la Autoridad Sanitaria, se verifica que los artículos escolares con pintura, tales como temperas, acuarelas, plastilinas, lápices de colores, crayones u otro similar, cumplan con el Decreto Supremo Nº374/97, del MINSAL, que en su artículo 3º indica que el Límite Máximo Permisible de Plomo en Pintura no podrá tener una concentración superior a 0,06 %. A su vez, que los adhesivos y pegamentos de uso doméstico y escolar pueden contener un límite máximo de 0,5% en peso de Tolueno, de acuerdo a lo establecido en el del Decreto Supremo 754/98.

El encargado del Programa de Sustancias Químicas Peligrosas de la SEREMI, Victor Ojeda, explicó que se proyecta fiscalizar alrededor de 40 locales a nivel regional, asegurando que los productos escolares que se encuentran a la venta cumplan la normativa y no presenten exceso de tolueno y Plomo. “Hasta el momento se ha efectuado 1 sumario sanitario por el tema de una silicona, sustancia química peligrosa, que no estaba rotulada según la normativa”. Agregó que entre los aspectos que se considera al inspeccionar es que el producto esté rotulado, que dicho etiquetados sea en español, que no sea tóxico y que indique que no es apropiado para niños menores de tres años.

Cabe señalar que la exposición al plomo puede tener un efecto acumulativo en el tiempo puede provocar retardo intelectual, problemas de anemia, hipertensión, entre otros. Además, el tolueno es un solvente orgánico que puede originar efectos en el sistema nervioso central con daños neurológicos, y la intoxicación aguda puede causar la muerte por cardiopatía.

Como política de Gobierno, un eje principal es desarrollar acciones en resguardo de la salud de la comunidad, en este sentido la SEREMI Francisca Sanfuentes reitera e invita a la población a comprar siempre en locales establecidos, los cuales constantemente están siendo inspeccionados; tener en cuenta que los diversos productos deben estar rotulados en español, donde se especifique que no son tóxicos. Además, quienes compren estos productos deben colocar especial atención en los componentes y materiales de fabricación, con instrucciones claras de uso y de referencias acerca de los componentes que tiene cada producto. De esta forma evitar posibles riesgos para los niños.