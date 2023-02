Un Presidente de camisa remangada | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno de Magallanes | Opinión

Un Presidente de camisa remangada.



Dicen que los líderes se ven en los conflictos o en problemas. Han sido días de dolor y sufrimiento de miles de compatriotas que viven en el centro sur de nuestro país. Fallecimientos, pérdidas totales de viviendas, centros de salud, escuelas y comunas arrasadas por las llamas.

Entre tanto dolor, nadie puede ni ha quedado indiferente, pero, principalmente, una vez más, se ha puesto a prueba la templanza y la guía segura del Presidente Gabriel Boric. La labor del primer mandatario ha sido encomiable y ha estado a la altura de las circunstancias.

Hoy nuestro Gobierno, con sus ministros y funcionarios, se han desplegados por todo el territorio afectado. Juntas de vecinos, albergues y campamentos momentáneos han escuchado de boca presente del primer mandatario del país, cómo estamos enfrentando esta emergencia y el plan de reconstrucción.

¡No los dejaremos solos! Es la declaración de principios del Presidente, que se traspasa como mandato a cada uno de nosotros, que hoy tenemos el honor de servir al país en nuestros puestos de incidencia pública.

La capacidad de respuesta, de reacción durante esta tragedia, no tiene espacio a dudas. Desde el comienzo se han realizado las gestiones con las empresas privadas, con nuestros países hermanos, con la sociedad civil, con las comunidades; para que todos juntos, logremos ponernos nuevamente de píe.

Hay que ser generoso, ante la convocatoria hecha hacia la oposición y autoridades del ex Presidente Piñera, también se ha tenido una respuesta rápida y afirmativa para juntar manos en este desafío que hoy se presenta.

La realidad del país nos obliga y nos necesita a todos. Despejarse de la crítica malintencionada y que sólo intenta enlodar la labor. Claro, nada alcanza para quitar este sabor amargo de las familias afectadas, lo sabemos y hay conciencia de eso.

Las imágenes que se suceden de un joven magallánico, de camisa remangada y jeans, recorriendo cada una de las localidades más afectadas, viajando de ida y vuelta desde La Moneda al Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía, llenan de esperanza. Un trabajo que no tiene para y sí un sentido de responsabilidad y respuesta inmediata.

Desde Magallanes, la mejor ayuda que podemos realizar es cuidar nuestro entorno, no manipular fuegos en zonas que no estén indicadas. Reducir al máximo la posibilidad de generar un incendio forestal, pues, como dije, hoy hay que ser generoso y entender que todos los recursos técnicos y económicos del país, están puestos en salvar vidas. No seamos un nuevo dolor de cabeza.

Como lo dijo el Presidente ¡No los dejaremos solos!.

Andro Mimica Guerrero,

SEREMI de Gobierno de la región de Magallanes.