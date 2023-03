29 mujeres de la comuna fueron destacadas por el Municipio de Punta Arenas en el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Punta Arenas realizó la tradicional ceremonia de Mujeres Destacadas de la Comuna, donde se reconoció la labor de 29 representantes del género femenino.

“Como Municipalidad comenzamos con mucha fuerza hace unas semanas, justamente, con este mes de la Mujer que incluye actividades culturales, de emprendimiento, de deportes, pero también algo muy importante que es reconocer a unas cuantas mujeres, y digo unas cuantas porque son muchas las que tendrían que estar acá. A lo mejor son muchas personas que de nombre no les suenan, pero en sus comunidades, en sus grupos, en lo que hacen, han marcado la diferencia”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las homenajeadas valoraron el reconocimiento que consideró a mujeres que se han destacado en distintos ámbitos, que con su labor se transforman en agentes de cambio, liderazgo y perseverancia, representando a sus pares día a día.



“Me siento muy sorprendida, porque la verdad es que no me esperaba este estímulo. Para mí es muy importante y la verdad es que me provoca solamente seguir haciendo mi trabajo como me gusta. Me encanta trabajar en el hospital, lo hago con mucho cariño”, indicó Liza Bello, Técnico en Enfermería del Hospital Clínico de Magallanes, quien ha resaltado entre sus compañeros por su personalidad y profesionalismo.

Por su parte, Solange Hernández, dueña de la panadería Sol y Luna, señaló que “para mí es un logro. Estoy súper sorprendida de que me hayan postulado a través del Fosis y que haya salido seleccionada como mujer destacada. Para mí y mi familia es un orgullo, están súper orgullosos de mí, y eso es al esfuerzo, al sacrificio, a ponerle todo el empeño a mi emprendimiento”.

Finalmente, Maricela Maimai, hija de la dirigenta vecinal, Maricela Vargas Santana, agradeció el homenaje póstumo que se le realizó a su mamá. “Ella fue una persona que siempre ayudó a la comunidad, no es solamente porque ahora esté fallecida, sino que ella realmente estaba preocupada por sus vecinos. Entonces, que sea homenajeada, para nosotros como familia es muy importante”, puntualizó.

A continuación, se detalla el listado de mujeres destacadas por el Municipio de Punta Arenas.