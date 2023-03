Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas se refiere a formalización de ex funcionaria municipal

Hemos recibido la siguiente declaración pública:

«La Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas, se hace un deber de informar a toda la comunidad Magallánica que en respuesta a una carta remitida por nuestra asociación al señor Fiscal Nacional don Ángel Valencia Vásquez, su Jefa de Gabinete del Fiscal Nacional doña Alejandra Seguel González, nos ha informado que, la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena, procederá a realizar una audiencia de formalización a la ex funcionaria municipal ELENA BLACKWOOD CHAMORRO, ya que, de las diligencias investigativas desarrolladas por el ente persecutor, ha decidido imputarla por su participación, en calidad de autora, en los hechos durante su calidad de directora de la unidad de Desarrollo Comunitario, del delito de negociaciones incompatibles previsto y sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, el día 29 de marzo de 2023.

Corresponde indicar que los hechos imputados dicen relación con que cuando se desempeñaba como Directora de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, procedió a la contratación, vía trato directo, de un servicio funerario completo, a una empresa del rubro, en cuya sociedad comercial, mantiene participación su hermana y su cuñado.

Cabe señalar que, para la Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas, ASTRAMUPA, indicar que nos sentimos agredidos con este tipo de aptitudes, de personas no idóneas para asumir una función de confianza pública y estamos conformes con la decisión de que la Fiscalía formalice a la ex funcionaria, porque es altamente preocupante que en un cargo de alta confianza directiva se susciten hechos de esta naturaleza, enlodando y ensuciando gratuitamente la imagen del resto de los funcionarios de carrera.

Hacemos un llamado al Sr. Alcalde, para poner atención en la designación de este tipo de cargos de gran relevancia y de liderazgo al interior del municipio, ya que por ley Orgánica, no pueden ser provistos por funcionarios de carrera.

Solicitamos respetuosamente al Sr. Alcalde y a cada uno de los Concejales hacer público este tipo de hechos de falta a la probidad, ya que este tipo de conductas de carácter de delito son de responsabilidad particular de la imputada.

Por lo tanto, a nuestro parecer como dirigentes, estimamos que este tipo de irregularidades no puede quedar sin investigación y sanción, por esta razón, agradecemos la disposición del Ministerio Público, en orden a procurar velar por la probidad al interior de los servicios públicos, especialmente por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.

Nuestra Asociación siempre preocupados de la probidad en la gestión Municipal, especialmente en el contexto actual, donde los alcaldes son seriamente cuestionados por faltas a ella, por lo tanto, se nos hace un deber señalar a la comunidad, que seremos implacables en denunciar todo hecho punible. Asociación de Trabajadores Municipales de Punta Arenas.»