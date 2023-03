Cámara de Diputados rechaza idea de legislar reforma tributaria del gobierno

La Cámara de Diputados de Chile rechazó inesperadamente un proyecto de ley emblemático del Gobierno que habría creado el primer impuesto del país sobre el patrimonio y que tenía como objetivo financiar una serie de aumentos del gasto en pensiones, salud y educación, en otro golpe al presidente, Gabriel Boric.

El proyecto no alcanzó los 78 votos necesarios para ser aprobado, con solo 73 a favor. Si bien el Gobierno ahora puede presentar la reforma en el Senado, es probable que la disidencia en la Cámara Alta sea aún mayor que en la Cámara de Diputados. Además, para insistir en el mismo texto, se necesitaría el apoyo de dos tercios de los legisladores, en lugar de una mayoría simple.

El aumento tributario propuesto fue la base de las políticas presentadas por el presidente Boric para reducir la desigualdad e impulsar los servicios sociales, los problemas que lo llevaron al poder hace solo 12 meses después de un año de disturbios sociales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo esta semana que estaba convencido de que el proyecto de ley tendría los votos necesarios para ser aprobado.

“Esta es una gran lección para el ministro de Hacienda”, dijo a la prensa el diputado de oposición Miguel Mellado después de la votación. “El Gobierno no va a tener mayoría en la sala de la Cámara con una mala reforma, el ministro no quiso negociar el fondo de la reforma, estábamos disponibles, pero el ministro no quiso y aquí tiene el resultado”.

Las acciones, la moneda y los swaps se negociaron de forma mixta después de la votación, al tiempo que los inversionistas analizaban las implicaciones para la política fiscal.

La propuesta tiene como objetivo recaudar ingresos equivalentes a alrededor del 3,6% del producto interno bruto. El texto establece un impuesto al patrimonio a las personas cuyo capital supere los US$4,9 millones, con una tasa variable que va del 1% al 1,8%. También elimina algunas exenciones tributarias, aumenta el impuesto a la renta para quienes ganen más de US$5.300 al mes, establece incentivos a la inversión y nuevos mecanismos para sancionar la evasión tributaria. Los legisladores están debatiendo un proyecto de ley de impuestos por separado para la industria minera.