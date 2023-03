CFT de Magallanes dio la bienvenida a sus 93 nuevos estudiantes

Si bien está el proceso de matrículas 2023 todavía abierto, el Centro de Formación Técnica Estatal (CFT) de Magallanes dio inicio a la denominada “Semana Cero”, desarrollando una serie de actividades de inducción y guía para las y los nuevos estudiantes que ingresan este año, y a las y los nuevos docentes que comenzarán a impartir módulos a partir de la próxima semana, cuando oficialmente se inician las clases presenciales, diurnas y vespertinas, en la sede académica de Porvenir.

Un total de 93 personas se han sumado este año a las carreras que imparte el CFT, siendo una de ellas la de Técnico de Nivel Superior en Enfermería. Con los nuevos ingresos, la institución inicia su cuarto año académico con siete carreras y un total 175 estudiantes.

Jessica Uribe, estudiante de Técnico de Nivel Superior en Enfermería, carrera que se abrió este año, agradeció la orientación brindada en los dos primeros días de inducción, y valoró el poder estudiar una carrera de su interés en Porvenir. “Hace muchos años me interesó la carrera, la empecé a estudiar en Santiago, y por motivos tuve que congelar. Ahora, se dio la oportunidad de que llegara a Porvenir en el CFT, y decidí terminar mi carrera y poder ejercerla. Me gusta, me gusta mucho ayudar a las personas (…) y poder demostrarme a mí misma, a mi familia, a mis hijos, que sí puedo”.

Ella, al igual que una veintena de personas se inscribieron a la carrera vinculada al área de la Salud, opción académica que surgió tras la firma del convenio suscrito entre el Servicio de Salud, el hospital comunitario de Porvenir, y los gremios de trabajadores del sector, quienes pidieron implementar esta carrera en Tierra del Fuego, requerimiento que pudo hacer realidad el CFT este año.

Orientación institucional

La “Semana Cero” permite al equipo académico entregar detalles sobre los procedimientos, reglamento, criterios y otras materias prácticas para el desarrollo de las y los estudiantes durante su proceso formativo. De igual manera, permite que conozcan las instalaciones mejoradas que está estrenando el CFT este año, y reconozcan sus salas y laboratorios, explicó el director académico del CFT, José Miguel Campos.

“Lo que buscamos es que nuestros estudiantes conozcan todos los sistemas con los cuales se van a tener que enfrentar y familiarizar durante su proceso de formación, esto es el aula virtual, el sistema de registro académico y la biblioteca virtual que posee nuestro centro de formación técnica. Desarrollan durante este tiempo el conocimiento del sistema, realizan algunos ejercicios prácticos, ingresan sus claves, y, además, empiezan a conocer el proceso académico de evaluaciones, de aprobación de cada asignatura, y empiezan a relacionarse directamente con sus coordinadoras de carreras”, comentó Campos.

Finalmente, Mery Ruiz, jefa del Área Académica del CFT, comentó que además de los y las estudiantes, también se le da la bienvenida y habilitación primaria a los nuevos docentes que van a dictar asignaturas en las distintas carreras. “Consiste principalmente en efectuar una inducción tanto a estudiantes como a dicentes del funcionamiento operativo de nuestra área académica, sobre todo en el uso de las plataformas y del mismo sistema que tiene el CFT.

En la sede fueguina se están realizando las últimas mejoras en la infraestructura previo al inicio de clases, con el reemplazo del piso del recinto y la habilitación de la nueva cafetería. Las clases se inician el próximo lunes 27 de marzo, y el período de matrículas se extiende hasta el 7 de abril. Cabe destacar que a partir de la próxima semana, y durante todo abril, se iniciará un proceso de admisión extraordinario para las carreras de Técnico en Administración Pública y Técnico en Administración de Sistemas Logísticos, las que se imparten en modalidad semipresencial en Punta Arenas.