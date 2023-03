Día Internacional de la Mujer 2023: Entrevista a Bárbara Hernández, la “Sirena de Hielo” | Fundación Glaciares Chilenos

Hace menos de una semana la nadadora Barbara Hernández (37), conocida como “La Sirena de Hielo” hizo historia siendo la primera mujer latinoamericana en nadar 27 kilómetros en 7 horas y 30 minutos, al cruzar el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, completando así su 6to océano y continuando su desafío de nadar por los siete mares.

Bárbara practica natación desde los 6 años, pero comenzó a especializarse en las aguas gélidas desde el 2015. Psicóloga de profesión, pero conocida en nuestro país como “Sirena de Hielo» en honor a esta cada vez más conocida categoría de la natación, que consiste en nadar largas distancias en aguas abiertas y gélidas que bordean los 0°C. Esta disciplina no es reconocida por la Federación Internacional de Natación, por lo que no puede acceder a financiamiento público para practicarla.

Su carrera ha tenido una serie de reconocimientos a nivel mundial, siendo el más reciente el récord mundial al convertirse en la primera persona en nadar 2,5 kilómetros en las aguas del continente Antártico. En 2018 obtuvo el primer lugar en el ranking de la International Winter Swimming Association, el 2019 se convirtió en la primera persona del mundo en cruzar el lago Chungará, uno de los de mayor altitud del mundo a 4.560 msnm. El mismo año, se convirtió en la primera mujer chilena en realizar el “20 Bridges Manhattan Island Swim”, nadando 47 kilómetros en aguas abiertas rodeando la Isla de Manhattan, obteniendo la Triple Corona de Natación, reconocimiento internacional de la Asociación Mundial de Aguas.

Ha recorrido seis océanos en su desafío por nadar los siete mares, completando ya sus nados en el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, canal del Norte entre Irlanda y Escocia, canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, canal de Moloka’i en Hawai, estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos, y el canal de Catalina en Estados Unidos. En julio seguirá este desafío completando su séptimo mar en Japón, cruzando el canal de Tsugaru.

En nuestro país, ha nadado en las frías aguas del estrecho de Magallanes, canal Beagle, canal de Chacao, lago General Carrera, río Baker y nadado entre hielos glaciares, en el glaciar Serrano, Los Leones, Grey, San Rafael, O’Higgins, Exploradores, fiordo Parry en Tierra del Fuego y los hielos milenarios de la Antártica.

En este Día Internacional de la Mujer 2023, que se celebra cada 8 de marzo, como Fundación Glaciares Chilenos queremos reconocer y destacar a Bárbara como mujer, deportista y activista por la protección de los océanos, glaciares y medio ambiente. Queremos destacar parte de su carrera que ha llevado alto el nombre de Chile a nivel internacional, y su estrecha relación con los glaciares y las aguas gélidas, con el objetivo de promover e inspirar a niñas, jóvenes y mujeres, no sólo a ser deportistas, si no a encontrar un propósito transformador en su vida, a seguir sus sueños y trabajar colaborativamente en equipo, por la sociedad y la naturaleza. Los invitamos a leer la siguiente entrevista realizada por nuestro equipo a Bárbara Hernández, «La Sirena de Hielo».

Bárbara Hernández nadando en la Laguna San Rafael, región de Aysén, Chile.

Bárbara, el pasado 9 de febrero te convertiste en la primera persona y mujer en nadar las gélidas aguas de la Antártica, y recientemente te preparaste para nadar tu sexto océano en Nueva Zelanda, en el Estrecho de Cook ¿Qué te motiva a sumergirte en las heladas aguas de estos océanos? ¿Tienes alguna conexión especial con los glaciares chilenos?

Creo que nadar en aguas gélidas es una forma de conectarme con la naturaleza, tengo un amor profundo por las aguas, pero también por lo que significan los glaciares. Es una forma bien peculiar también de conocer lo mejor y lo peor de mí, de poder a través de un propósito comunicar algo a las personas, como poder inspirarlos a luchar por sus propios sueños, por sus propios anhelos, pero también hablar sobre todo lo que significa del cuidado del medio ambiente, de nuestras aguas y, sobre todo, en nuestro nado en la Antártida, el récord Guinness que tenemos, en cierta forma una excusa para poder hablar de la creación de áreas marítimas protegidas en el océano Antártico.

Al momento de preparar y realizar un nado ¿Cómo te preparas mental, física y emocionalmente para cada desafío?

La preparación es muy mental y a la vez física, tienen que estar estos dos aspectos muy conectados entre sí. En general hay personas o deportistas que descuidan mucho los aspectos de las emociones, como un propósito firme o bien construido, o incluso miedos específicos que tengan un nombre y un lugar, finalmente van unidos también al entrenamiento físico.

Entreno 6 días a la semana, depende de la cantidad de kilómetros diarios, pueden ser hasta 10 kilómetros al día, más acondicionamiento físico, fisioterapia, nutricionista, etc. Todo gira en torno a la preparación del siguiente desafío, porque a mi gusto, el precio de cada nado se paga en preparación, eso es lo que da la entereza para poder entrar con mucha humildad a las aguas más difíciles del mundo, a las aguas gélidas y complejas, y si esa conexión de fortaleza y también de humildad van de la mano, es lo que te hace obtener un nado exitoso, es lo que te permite y te entrega la naturaleza a través de tu propias fortalezas y vulnerabilidades.

1er Cruce del Lago Chungará de 7.6km a 4560mts, región de Arica y Parinacota, Chile.

Desde tu plataforma de deportista y mujer, ¿Cómo crees que puedes contribuir para ayudar a la emergencia climática y al derretimiento de los glaciares?

Creo que puedo contribuir al visibilizar estas problemáticas sobre todo el cambio climático y el derretimiento de los glaciares, al llegar a un público distinto, desde el lenguaje que comunicamos a través del deporte, pero también de la conexión con la naturaleza a personas que no necesariamente están vinculadas al ámbito científico o a la academia, si no que a personas reales con problemáticas reales, y como desde este lenguaje y una visión humilde y no desde una supremacía moral. Reconozco todas las problemáticas que ellos deben enfrentar en el día a día y también les muestro estas maravillas de la naturaleza que muchas personas no tienen el privilegio de conocer, porque realmente es un privilegio, pero aun así los insto a acercarse de alguna forma y a que de cierta manera al conocer estos lugares, también los lleguen a sentir propios. Reconociendo que por supuesto es desde el privilegio que algunos tenemos de acceder a estos paisajes y a estas aguas milenarias, pero por sobre todo lo que ocurre con nuestros glaciares con nuestros océanos, de alguna u otra forma directamente nos influye y solo tomando conciencia de esto, podremos instar a nuestras autoridades también a que tomen las medidas necesarias.

¿Cómo motivarías a las mujeres que siguen tu carrera, a cuidar la naturaleza y los glaciares?

A las mujeres y a las niñas especialmente, las puedo instar a que se conecten con la naturaleza, porque le pertenecemos y no al revés, y tenemos una conexión especial que debemos visibilizar cada vez más. Contarles también cuán importantes son los glaciares en los ecosistemas, en la temperatura y en las aguas a nivel mundial y en como al ir derritiéndose estos hielos por el cambio climático empiezan a ocurrir grandes efectos muy dañinos para toda la humanidad. El planeta tierra es el único planeta que tenemos, es el planeta que deberíamos cuidar y amar y hay acciones muy concretas que cada uno puede hacer desde el reciclaje, las altas emisiones de CO2 y del cómo podemos conectar con nuestras autoridades, decirles que son temas que nos importan y ellos también tienen voz y voto al momento de proteger estas grandes áreas.

¿Qué mensaje le dejarías a las mujeres este día?

En este día de conmemoración, el mensaje que le dejaría a las mujeres es que se atrevan a soñar en grande que construyan y busquen una comunidad que las apoye en ese proceso, que no están solas que no van solas que le perdamos el miedo al fracaso, creo que eso es muy importante, que nos atrevamos a empezar de cero y de nuevo tantas veces sea necesario.