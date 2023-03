El camino de las 40 horas | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas. Asumido el golpe que significó el rechazo en bloque, de la oposición a la idea de legislar la reforma tributaria. El ministerio de Hacienda, con Mario Marcel a la cabeza, se ha puesto manos a la obra, para buscar posibles puntos de consenso, con el sector empresarial, con miras a reimpulsar el proyecto. No está claro aún, si se logrará generar un ajuste, que permita, por un lado, financiar la pensión garantizada universal, el plan de sala cuna universal, y otros planes y programas, a que estaba destinada, o si dichos ajustes, impliquen una morigeración, o una postergación en el tiempo de estos compromisos de gobierno. La estrategia de endurecimiento, adoptada por la oposición, fue reforzada ya en dos oportunidades por el ex presidente Piñera, quién en sendas declaraciones, ha llamado a la derecha, a ser más duros con el gobierno. No resulta claro aún, si la estrategia de negar la sal y el agua, provocando una virtual paralización de la agenda legislativa del gobierno, le va a redituar en adhesión ciudadana a la oposición. Por lo pronto, aparece francamente disociada, de la realidad económica, que empieza lentamente a mejorar. Se disocia también de la visión del empresariado, que, si bien se mostró satisfecho, con el rechazo de la reforma tributaria original, no batió palmas, ni mucho menos. Las cifras de recuperación de la inversión extranjera, que fueron positivas el 2022, la contención de la inflación, respaldan la posición empresarial, de pactar pronto, un nuevo marco, que de estabilidad a la actividad productiva. En otras palabras, después del aplauso de los diputados de oposición, que rechazaron la reforma, se ha abierto una serie de críticas, no sólo por lo infantil de esa celebración, sino por la distancia que marcaba con la realidad de miles de pymes que serían beneficiadas, con la reforma, y que se vieron frustradas.

En medio de un escenario más hostil, el gobierno intentará avanzar con otra de sus reformas emblemáticas, la ley de 40 horas. La reducción de la jornada de trabajo semanal de 45 a 40 horas, que se ingresó en 2017, y que no tuvo avances durante la administración Piñera. La semana que termina, en segundo trámite, se aprobó por unanimidad en la comisión de Hacienda del senado, pasando a sala, para su votación esta semana. Sin lugar a dudas, en el mundo laboral, es donde se conjugan todos los roles de la sociedad. Es la economía real, el mundo de los ciudadanos de a pie, y los cambios que se proponen, en gran parte se hacen cargo, de las dificultades que enfrentan trabajadores y empleadores, en el día a día. De los aspectos que encuentro, son más atingentes, a la realidad actual, el proyecto incorpora:

-La reducción de jornada de trabajo de 45 horas semanales, a 40 horas, en forma gradual, estableciendo así mismo que esta jornada máxima semanal, no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 4 días. Lo que abre la posibilidad al establecimiento de jornadas de 4 días de trabajo por 3 de descanso, en aquellos casos que la actividad productiva lo permita, y las partes lo acuerden.

-Una banda horaria para trabajadores, madres y padres de niños y niñas de hasta doce años, y las personas que tengan el cuidado personal de estos. Una banda de 2 horas en total, dentro de la que podrán anticipar o retrasar hasta en una hora el comienzo de sus labores, determinando así también el horario de salida al final de la jornada.

-Compensación de horas extras con días adicionales de feriado. Podrán pactarse hasta cinco días hábiles de descanso adicional al año, los cuales deberán ser tomados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extraordinarias, para lo cual el trabajador deberá dar aviso al empleador con 48 horas de anticipación. Si el trabajador no los solicita en la oportunidad indicada corresponderá su pago dentro de la remuneración del respectivo periodo.

-Modificación a la ley del SENCE, para desarrollar líneas programáticas y la ejecución de acciones de capacitación, para empresas de menor tamaño, considerando entre otros, programas asociados a la gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas y, en general, aquellos que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la productividad en estas empresas.

-Modificación a ley de la DT. Se crea la Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Que desarrollará, entre otras medidas, programas de cumplimiento asistido de la normativa laboral, a través de solicitudes de fiscalización voluntarias por parte de estas empresas, tendientes a prevenir o corregir infracciones laborales.

-Gradualidad. El proyecto de ley contempla un lapso para la entrada en vigencia de la reducción de jornada. Se reducirá a 44 horas al primer año; 42 horas al tercer año y 40 horas al quinto año, contados desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

El dialogo tripartito abierto en torno a la tramitación del proyecto de las 40 horas, permitió sentar a la mesa, a los principales actores del mundo del trabajo. Para hacerse cargo de las complejidades que tienen las relaciones laborales de hoy, hay que reconocer las diferencias existentes entre cada nivel de empresa y sus trabajadores.

El gobierno del presidente Boric, ha trazado un camino para avanzar con su programa de gobierno. “Dialogar hasta que duela”, una frase que resume muy bien, los sinsabores que ha enfrentado, con una oposición reacia a hacer concesiones. Pero la esencia del gobierno, es la Política, con mayúscula, aquella que invita a sentarse a la mesa, para celebrar acuerdos por el bien de Chile. En ese camino, la aprobación de la ley de 40 horas en el senado, será una muestra de lo que podría ser, un camino a seguir. El gobierno progresista, podría replicar la experiencia de los diálogos tripartitos que se han dado en el ámbito trabajo. Para avanzar en materia tributaria y pensiones, es conditio sine qua non, una convocatoria amplia, que facilite acuerdos que los sectores conservadores no puedan rechazar.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 20 de marzo de 2023.-