ENAP valora positivamente veredicto de juicio denominado «Crudo Iraní»



“Es un resultado que nos deja satisfechos, porque se logró acreditar, con pruebas concretas, que los funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no cometieron ningún delito con impacto en el medio ambiente o la salud de las personas. Lo anterior, reforzando así nuestra declaración inicial frente a este juicio y la convicción de que nuestra compañía adopta los resguardos de seguridad que exige la normativa vigente.





Afortunadamente y con toda justicia, el Tribunal acogió nuestra postura y absolvió a todos los funcionarios de ENAP de los eventos de contaminación y afectación a la salud de las personas en las comunas de Talcahuano y Puchuncaví/Quintero.





Respecto del veredicto condenatorio contra tres de los seis ejecutivos, por manejo sin autorización de residuos peligrosos sin haber existido impacto al medio ambiente ni en la salud de las personas, esperaremos a conocer el texto del fallo y los razonamientos del Tribunal Oral en lo Penal para dar una opinión más detallada. Sin embargo, es claro que este proceso aún no culmina y consideramos que sigue intacta la presunción de inocencia de nuestros trabajadores.





Mantenemos nuestra plena confianza en nuestros funcionarios y, tal como hemos presentado durante el juicio, los antecedentes nos muestran que no existen elementos constitutivos de delito en el actuar de nuestros colaboradores.





Atendido que este es un proceso que continúa abierto hasta que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, una vez conocido el contenido del fallo interpondremos los recursos judiciales respectivos en lo relativo al manejo de residuos peligrosos sin autorización”.





