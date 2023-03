Ex dirigente sindical de Enap Alejandro Avendaño: “Nos gustaría que los expertos economistas regionales opinaran sobre las grandes pérdidas que provocan las AFP y a costo de los cotizantes”

Según Alejandro Avendaño Gallardo, los expertos economistas solo opinan de los efectos negativos que puede traer un sexto, pero nada opinan de como las AFP lucran y obtienen jugosas ganancias que solo al cierre del tercer trimestre septiembre del 2022 los resultados de la industria totalizó ganancias por US$ 324 millones, cifra que es un 9,2% mayor a la de igual período de 2021.

El año 2022 los fondos obtuvieron grandes perdidas como el caso del fondo A: -20.81%, fondo B: -15,82, fondo C: -9,21%.

Las perdidas de el mes de febrero del 2023 son gigantes y las AFP siguen embolsando jugosas ganancias a costa de los cotizantes.

Aquí es donde los economistas deben opinar según ellos es una mala política publica los retiros y como se le debe llamar a las pérdidas que tenemos los cotizantes como lo llamarían.

Cuesta entender tanto al gobierno como a los parlamentarios y economistas no revisan esta situación, crearon un fondo E que supuestamente era el menos riesgoso y hoy pasa hacer el que más resultado negativo tiene, entonces donde me resguardo, por lo mismo hace sentido que los dineros ahorrados pasen hacer administrados por los cotizantes y no por quienes lucran con nuestros ahorros si lo invierto mal será mi responsabilidad y nadie siga lucrando con mis fondos.



Como dato las rentabilidades reales entre el 31 de diciembre 2022 y 15 de febrero 2023 las perdidas han sido:

Fondo A -1,67

Fondo B -1,60

Fondo C -2,25

Fondo D -3,06

Fondo E -3,41

Es de esperar que se hagan cargo de esta grave situación y no sigan avalando a estas grandes empresas como son las AFP, que nadie se hace cargo y guardan silencio protegiendo que sigan abusando, termino aseverando Avendaño.