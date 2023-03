Nadie se baña dos veces en el mismo río de la Concertación | Víctor Maldonado R. | Opinión







La moderación está de regreso porque parece la preferencia manifiesta de la mayoría ciudadana que empezará a dirimir en las urnas. El gobierno hace bien en reforzarse con la entrada de personas de probada capacidad y vasta experiencia. Moderación y solvencia se potencian.



Ejemplo reciente es la designación de Paulina Saball como encargada del plan de reconstrucción en la zona de los incendios, una nominación ampliamente aplaudida. Ahora sabemos que la reconstrucción estará en buenas manos.



Ha sido el Presidente Boric el que ha destacado expresamente a Michelle Bachelet y su felicitación con motivo de este nombramiento. Esto muestra el valor añadido que tiene la designación de Saball, que no es otra cosa que evocar a una figura reconocida de la Concertación.



Es como si se requiriera de la certificación de administraciones pasadas en garantía de un correcto proceder en el presente. La pregunta es si una seguidilla de designaciones puntuales basta para producir un giro favorable al gobierno.



Si la administración Boric entregara en lo sucesivo señales en un solo sentido, la respuesta sería afirmativa, pero lo característico de la distribución del poder en la presente administración lo hace muy improbable.



Es frecuente afirmar que el gobierno depende del apoyo que le presta Socialismo Democrático, pero esto constituye la mitad del dato que importa. La dependencia es dual, igualmente imprescindible se torna la presencia de Apruebo Dignidad, tanto para este cuatrienio como para lo que sigue.



Las designaciones mejor evaluadas han provenido del Socialismo Democrático, pero la base política de Boric no está allí. El domicilio político del Presidente es Apruebo Dignidad, sector que no puede ser reducido más allá de un límite. El gobierno se jugó por la lista única para evitarle una desventaja al Frente Amplio y al PC a un costo alto; volverá a rescatarlos cuando sea necesario.