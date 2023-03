No se humilla quién ruega en nombre de la Patria | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas, se ha cumplido el primer año de gobierno del presidente Boric, un período marcado fuertemente por los temas económicos. Hay que recordar que, en el año 2021, durante el gobierno de Piñera y la derecha, el gasto fiscal llegó a 30 puntos del PIB, con el consumo privado por las nubes, financiado por la sangría de los fondos de pensiones. El gobierno del presidente Boric, recibió el país, sufriendo la resaca, de esa verdadera farra de consumo y alto gasto, lo que gatilló cifras record de inflación. El año 2022 con el ministro Marcel a la cabeza, Hacienda logró reducir drásticamente el gasto fiscal, y finalizó el año, con

superávit fiscal, por primera vez en más de 15 años. Por su parte, las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central, la contención del gasto público, y la reducción del consumo de los hogares, ha logrado estabilizar la inflación. Hemos iniciado el año, con un mes de febrero con un IPC de -0,1 %. Cifra que no se veía en décadas, y que ha significado la primera baja en el valor de la UF en mucho tiempo. Estas condiciones de estabilidad macroeconómica, han sido reconocidas y valoradas, lo que significó terminar el año 2022, con un incremento en la inversión extranjera en Chile.



En un escenario de restricción del gasto público, y de medidas de responsabilidad fiscal, el gobierno logró implementar con éxito la política “copago cero”, para afiliados a FONASA, que se atiendan en la red pública. Esta medida beneficia a la totalidad de los afiliados a FONASA, sin considerar su tramo de ingreso. Vale decir, beneficia al 80% de los trabajadores y trabajadoras de Chile.



Durante este primer año de gobierno, se suscribió un acuerdo con la CUT y la CPC, para establecer un reajuste al ingreso mínimo, que llegó a 400 mil pesos en agosto de 2022, y llegará a 500 mil pesos para fines del actual período presidencial.



Asimismo, se ha logrado avances en la tramitación del proyecto de ley de las “40 horas”, que reduce la jornada de trabajo semanal de 45 a 40 horas de trabajo semanales. Proyecto presentado hace cinco años al parlamento, y que no tuvo avance alguno durante el gobierno anterior.



Otro hito importante del primer año, es la entrada en vigencia en junio de 2022 de la Ley Marco de Cambio climático. La ley establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el 2050, y establece acciones concretas para 17 ministerios, los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de país. Chile de este modo es el primer país en desarrollo que establece la carbono neutralidad por ley. La ley obliga la elaboración de planes sectoriales de mitigación y adaptación, como por ejemplo Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuenca para las 101 cuencas del país, para la óptima gestión y disponibilidad de agua. El ministerio de Hacienda debe reportar todos los años la inversión pública climática; y las Instituciones Financieras deben declarar anualmente los impactos y riesgos climáticos de sus proyectos de inversión privada.



Sería de lata enumeración, el sinfín de iniciativas desarrolladas por el gobierno del presidente Boric, en su primer año de mandato, para una lectura detallada, se puede consultar en http://www.chileavanzando.cl/



El inicio del año 2023, trajo al gobierno del presidente Boric, el desafío de enfrentar la tragedia de incendios, que azotó a las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía. Esto obligó al despliegue de cientos de voluntarios de Bomberos, de personal de CONAF, de las fuerzas armadas, de Carabineros. Funcionarios públicos, trabajadores de empresas privadas, y vecinos de localidades aledañas. El gobierno actuó a tiempo, y poniendo todos los recursos financieros y humanos a su alcance, en respuesta a la catástrofe. Muchos analistas coinciden, que varios (as) integrantes del gabinete presidencial, ganaron allí, su continuidad en el equipo. No cabe duda, que el despliegue personal del presidente, con incontables visitas a los vecinos de lugares afectados, le reportó también un incremento en su aprobación, y en la adhesión ciudadana.



Hasta ahí íbamos bien. Pero el verano terminó, y en la primera semana del retorno a labores en el parlamento, se produjo un descalabro mayor. En votación en sala de la Cámara, la derecha en pleno votó en contra de la idea de legislar la reforma tributaria. Los votos del oficialismo no bastaban para obtener la aprobación, se requería allegar votos (2) de otros sectores. Finalmente, esto no ocurrió, y el proyecto fue desechado, sin haber podido discutirse siquiera. Una imagen chocante apareció en todas las pantallas, los parlamentarios de oposición riendo y aplaudiendo, al término de la votación. Una reforma que buscaba recaudar más recursos, en base a eliminación de exenciones, y a un aumento leve y gradual de tributos a sectores de más altos ingresos. Concretamente aquellos que perciben ingresos superiores a los cuatro millones mensuales. También se contemplaba una modificación a la actual ley tributaria, para evitar el incremento de impuestos que grabará a las pymes a partir del próximo año. ¿Y qué se buscaba financiar con la reforma?, entre otros beneficios y derechos sociales, el incremento de la pensión garantizada universal (PGU) a 250 mil pesos. La implementación de la sala cuna universal, beneficiando a millones de mujeres por todo Chile. La decisión política de la oposición de inflingirle una derrota al gobierno, pone en jaque el conjunto de reformas que deben impulsarse en el parlamento. Entre otras, la reforma de pensiones, que espera desde hace 8 años su tramitación, la reforma al código del trabajo, por las 40 horas, que espera hace cinco años.



En este escenario, y porque se venía urdiendo durante todo el verano, era tiempo de rearmar los equipos. Y así fue que, restando un día, para que se cumpliera su primer año en el gobierno, el presidente comunicó al país, su decisión de efectuar un ajuste ministerial y de subsecretarías. En medio de las consabidas filtraciones de nombres, o de carteras que estarían incluidas, el presidente Boric concretó la salida de cinco de sus colaboradores, y dio la bienvenida a sus reemplazantes. Contra los pronósticos agoreros, de ciertas figuras políticas, el ministro de educación, fue confirmado en su cargo. Finalmente, se produjo modificaciones en cinco ministerios:

En el Ministerio de Relaciones Exteriores: Albert Van Klaveren.

En el Ministerio de Obras Públicas: Jessica López Saffie.

En el Ministerio de las Culturas: Jaime de Aguirre.

En el Ministerio del Deporte: Jaime Pizarro.

En el Ministerio de Ciencias: Aisén Etcheverry.



Junto a la designación de nuevos integrantes del gabinete, el presidente anunció cambios en quince de las treinta y nueve subsecretarías existentes. Con estas designaciones, por una parte, se incorpora profesionales de experiencia en cargos de gestión pública, y por otra parte se equilibra de mejor forma la correlación de fuerzas entre las dos coaliciones que sustentan al gobierno.



El inicio del nuevo año político, inicio con muy buenas proyecciones económicas, la exitosa contención de la inflación augura, que dentro de abril o a más tardar mayo, estaría bajando de dos dígitos. Incluso, en un escenario auspicioso, se proyecta que podría terminar el año 2023, en torno al 4%. Esto pone al gobierno del presidente Boric, en inmejorable posición para generar el dialogo necesario, para llevar adelante la reforma tributaria, y su agenda legislativa. Pero la clave está en el dialogo político. Por una parte, el gobierno tiene que hacerse cargo, de que no tiene mayoría parlamentaria. Aunque se consiga esos dos o tres votos, que pertenecen a parlamentarias, supuestamente afines, ya está probado, que eso no basta. Es ahora la oposición, la que debe demostrar que está en el parlamento para trabajar por Chile, y no para defender a los grupos más privilegiados de la sociedad. Si hasta en los Estados Unidos, se pretende grabar con nuevos tributos a los más ricos, como lo ha anunciado esta semana, el presidente Joe Biden. Es insólito que parlamentarios chilenos, se nieguen a siquiera discutir una eventual reforma.



El ex presidente Eduardo Frei Montalva, decía “No se humilla quien ruega en nombre de la patria”. Así lo entiende, el presidente Boric, manifestando en un gesto dramático, que tiene sus dos brazos extendidos, invitando a dialogar. Esperamos que se le escuche.



Ernesto Sepúlveda Tornero



Punta Arenas, lunes 13 de marzo de 2023.-