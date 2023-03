Organizaciones de pescadores artesanales se reúnen con el Ministro de Economía Nicolás Grau

Una importante reunión sostuvieron los dirigentes del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP), encabezados por su presidente Hernán Cortes Bernal, y Ramón Chaparro, Tesorero de CONDEPP y Secretario de FENASPAR, con el Ministro de Economía, Nicolás Grau.

En la cita dejaron de manifiesto su profunda preocupación por los hechos de violencia del fin de semana en la ciudad de Arica.

Como es de conocimiento público, el pasado viernes en Arica, trabajadores pesqueros provenientes de la octava región fueron agredidos, cuando la embarcación en la que se encontraban, fue atacada por un numeroso grupo de personas, los que, con elementos contundentes y proyectiles, causaron destrozos y condujeron a los pescadores a la caleta para insultarlos, golpearlos y posteriormente ser expulsados del recinto.

Según señaló Hernán Cortés, presidente de CONDEPP “tenemos un problema con esta corrupta Ley de Pesca que nos separa y nos enclaustra en cada región, y no nos dan la posibilidad de poder salir a trabajar. Desde el año en que se aprobó la ley Longueira es que venimos pidiendo la movilidad de los trabajadores de la pesca artesanal, porque no es posible que un pescador quede enclaustrado y no pueda salir a ganarse la vida en otra región, como todos los trabajadores de Chile”.

En la oportunidad, los dirigentes de la pesca artesanal dejaron una carta al ministro con sus propuestas de solución al problema de imposibilidad de los trabajadores pesqueros de laborar en otras regiones del país. Hernan Cortes se mostró satisfecho porque “el ministro se comprometió con nosotros a insistir con la urgencia del proyecto de ley respecto de la movilidad de los pescadores artesanales propiamente tales a cualquier punto del país”. Dicho proyecto se encuentra en segundo trámite en el Congreso

Cortés finalizó diciendo «El ministro nos aseguró que tomaría cartas en el asunto de la violencia ocurrida en Arica y que pidió explicaciones a la autoridad marítima, al igual que nosotros, dado que, lo que se puede apreciar en los videos del incidente deja de manifiesto un actuar negligente ante un delito flagrante”. En la oportunidad Cortés ratificó la petición de anulación de la ley de pesca, cambio de fraccionamiento a sardina 100% artesanal y plataforma social para los pescadores.