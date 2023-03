Pescadores artesanales piden al gobierno cumplir sus compromisos con la pesca artesanal





Se cumple un año de gobierno y los avances han sido escasos.



Representantes de la pesca artesanal emplazan al Presidente Gabriel Boric a acelerar el paso al cumplirse un año desde el inicio de su gobierno.



Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP) y de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (FENASPAR) señala que “Los avances en Nulidad de la Ley de Pesca han sido escasos, el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca aún se encuentra durmiendo en la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el Senador Matías Walker, quien no ha puesto en tabla el proyecto.”



Por su parte, Sara Garrido, presidenta de la Corporación de mujeres por la pesca artesanal de Chile, expresa que “yo hubiera esperado mucho más.” Y agrega que “no es una buena señal el trabajo hermético que está realizando la subsecretaría, sin participación.” Además, expone que “el gobierno se ha enfocado únicamente en la nueva ley de pesca, proyecto del que no sabemos qué va a decir, dejando de lado materias importantes como abordar la crisis social y económica por falta del recurso merluza común como en Caleta Cocholgue aquí en BioBío.”



Agrega que: “No podemos esperar una nueva ley para abordar estos temas que son urgentes para la pesca artesanal. Además, se ve poco interés en avanzar en la participación de las mujeres en los espacios de discusión pesquera, me refiero a los consejos zonales que no sesionan desde el gobierno anterior aquí en el Biobío”.



Hernán Machuca, vocero de CONDEPP, indica que “Queremos que el presidente cumpla su compromiso de iniciar la discusión de la Nueva Ley de Pesca en Mayo, y que recoja las demandas de la pesca artesanal: fraccionamiento justo (sardina 100% artesanal), transparencia en las licitaciones y una plataforma social que proteja a los pescadores y sus familias”



Para finalizar, Hernán Cortés recalca: “Le pedimos al Presidente Boric que acelere el paso respecto a la Pesca Artesanal, ha pasado un año desde que inició su gobierno y queremos que cumpla sus compromisos.”