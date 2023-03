Presidente Boric aboga por una migración segura, ordenada y regular en Cumbre Iberoamericana

El Presidente Gabriel Boric, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, propone y postula hacer los esfuerzos todos juntos para una migración segura, ordenada, regular y humana. Que debemos fortalecer la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y el Proceso de Quito, cuya presidencia ejerce Chile. Y sustentar este trabajo conjunto a partir de la responsabilidad compartida, la solidaridad internacional y regional y los derechos humanos de los migrantes. Trabajar juntos ente países de origen, tránsito y destino.

En su discurso, el Presidente Gabriel Boric expresó: «Sabemos que los flujos migratorios han presentado cambios importantes en la última década no solo en nuestra región, sino que en el mundo. Hoy, la gestión de la migración constituye, quizás, uno de los más grandes desafíos regionales. Y en esto no hay ninguna receta infalible para abordar los efectos de esta crisis y el camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y de destino bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional.

Tenemos, estimados y estimadas, que ser capaces, entre todos, de lograr una migración segura, regular, ordenada y humana que resguarde los derechos de las personas que emigran y también los derechos y seguridad de las comunidades que los acogen.

Para ello, urge acelerar e intensificar la coordinación entre nuestras autoridades policiales y migratorias para contrarrestar redes de crimen transnacional organizado tales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que, además, muchas veces, por la fuerza, se asocian a tráfico de armas y tráfico de drogas. Porque es inaceptable, nos tiene que dar rabia que algunas pocas personas se aprovechen de esta crisis y lleguen a nuestros países con la intención de hacer de la migración un negocio o un camino para desconocer la legislación vigente.

En Chile no lo vamos a aceptar y estoy seguro de que la gran mayoría de los países aquí presentes están en la misma disposición porque no podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países eludiendo el control migratorio. Y, por ello, es fundamental intensificar las conversaciones bilaterales, país a país, para mejorar la gestión de fronteras, compartir más información entre policías y autoridades migratorias, desactivar las redes y bandas que alimentan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y desincentivar el ingreso irregular.

En este sentido, me alegro profundamente de las buenas conversaciones que, sobre este tema, hemos sostenido en esta cumbre con el Canciller de Venezuela, a través de nuestro ministro de Relaciones Exteriores y, personalmente, con el Presidente de la hermana República de Bolivia, Luis Arce.

Asimismo, a nivel multilateral, no es necesario crear nuevas instancias, fortalezcamos las que tenemos. Hago un llamado a ponerle más ñeque, más empeño a la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, los procesos consultivos regionales y el Proceso de Quito, el cual tendremos el honor de presidir este año.»