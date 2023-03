SernamEG cierra el Mes de la Mujer con intervención en Mall Espacio Urbano de Punta Arenas

El Programa de Prevención de Violencia Contra las Mujeres se asoció con el Espacio Urbano Pionero en una alianza virtuosa que ya implicó la capacitación a 10 funcionarias y funcionarios como Agentes Preventivos y la cesión de espacios para acercar la oferta programática relacionada a la prevención, atención y reparación de la violencia de género a la comunidad.



Concluyendo un intenso mes de actividades en el marco del Mes de las Mujeres, este jueves la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG Magallanes, a través de su programa de Prevención de Violencia Contra las Mujeres efectuó una exposición y feria en el Mall Espacio Urbano, el cual buscó resaltar a través de una exposición a mujeres históricas, además de entregar orientación con stands informativos del Centro de la Mujer de Punta Arenas, Centro de Reeducación de Hombres, Prodemu Magallanes, y la Sección de Derechos Humanos y Promoción de la Familia de Carabineros de Chile.

“En este desafío institucional y de Estado de erradicar la violencia contra las mujeres, nos encontramos en constante búsqueda de nuevas socias y socios estratégicos que se unan a esta tarea. Es por ello que con mucha satisfacción certificamos hoy a funcionarias y funcionarios del Mall Espacio Urbano como Agentes Preventivos de Violencia Contra las Mujeres, y comenzamos una agenda de actividades que esperamos desarrollar durante todo el año en esta alianza virtuosa que busca acercar la oferta de atención, prevención y reparación a las más de 21 mil personas que visitan a diario este recinto”, explicó la directora regional del SernamEG Fabiola García Pinto.

En la actividad, en la que también estuvo presente la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando y el Seremi de Desarrollo Social Danilo Mimica Mansilla, se distinguió además a ocho trabajadoras de las distintas empresas que conforman el recinto. “Estamos muy felices de haber realizado durante el 28 y 29 de marzo las capacitaciones para ser Agentes en la Prevención de la Violencia Contra la Mujer, en donde participaron 10 personas. Además, estamos muy contentas porque hoy conmemoramos a ocho mujeres que colaboran en nuestro Espacio Urbano Pionero, elegidas entre nuestros colaboradores por sus historias y virtudes, reconociendo el trabajo que hacen día a día. Espacio Urbano Pionero es el mall de los vecinos y nos sentimos comprometidos con la comunidad, de entregarles espacios con oportunidades y poder contribuir de manera concreta con nuestro propósito”, señaló Ecmar Rada Montiel, center manager de Espacio Urbano Pionero.

Trabajadoras Destacadas

Solo esta mañana y a modo de sorpresa se les invitó a ser parte de la ceremonia a las mujeres distinguidas quienes se enteraron in situ del reconocimiento. Sonia Navarro Haro, parte del personal de aseo de la Empresa PyG fue una de ellas: por su destacado e impecable trabajo diario, su excelente disposición a las tareas encomendadas, ética de trabajo y calidad humana que trasciende a sus pares y usuarios. “No me lo esperaba. Me siento muy feliz por este reconocimiento”, indicó visiblemente emocionada.

Tamara López Arriagada fue otra de las trabajadoras distinguidas: una mujer líder dentro de su franquicia, que aporta con pasión, experiencia, responsabilidad, disciplina y solidaridad su conocimiento en la gestión de la actividad física y deporte. “No me lo esperaba, fue una sorpresa muy bonita y agradezco mucho a Espacio Urbano. Llevo trabajando 9 años en la franquicia Sportlife y he pasado por distintas administraciones y ahora que sea una mujer la líder de Espacio Urbano es súper bueno y súper bonito. Primera vez que se hace un reconocimiento así, asi que se agradece mucho estas oportunidades que se van dando ahora”, reconoció.

La lista de trabajadoras destacadas la completan Jéssica Cárdenas Chaura, Dayana Villarroel Pinto, Flor Antiman Antiman, Yoseline Blatter Ascencio, Nicole Ojeda y Cecilia Pérez Chodil.

El Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres del SernamEG, ejecutado en la comuna de Punta Arenas por la Fundación FIDE XII, tiene por objetivo erradicar la naturalización de las violencias contra las mujeres, que se reproduce a través de diversos agentes y espacios de socialización y que opera de forma transversal en toda la sociedad. Para poder incidir entonces en comunidades diversas, el programa trabaja con agentes multiplicadores y con canales de comunicación masiva, siendo uno de sus componentes la Formación de Agentes que ocupen una posición estratégica por alcance e influencia en los distintos espacios sectoriales de prevención que incluye información respecto de la atención, derivación e Intervención de las violencias.

Los talleres de capacitación y sensibilización son gratuitos y certificados, a los cuales se puede acceder a través de la web https://app.sernam.cl/form/2023/vcm/prevencion/.