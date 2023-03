Serpat ofrecerá charla informativa sobre Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos 2023

Hasta el 31 de marzo se encuentran abiertas las postulaciones al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos (FMIM), coordinado por la Subdirección Nacional de Museos (SNM) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

El programa cuenta con un presupuesto máximo estimado de $1.169.300.000 y financiará iniciativas en dos categorías: equipamiento museográfico y puesta en valor de colecciones patrimoniales. El monto máximo por proyecto para equipamiento museográfico será de $40.000.000, y para colecciones, $20.000.000.

Podrán postular aquellos museos que no reciban financiamiento del Estado y presenten un certificado de ficha actualizada emitido por el Registro de Museos de Chile, lo que implica tener la totalidad de los datos solicitados al momento de postular. No podrán participar aquellos museos que hayan sido beneficiados con asignación de recursos en la convocatoria 2022 del FMIM, ni las instituciones que hayan recibido recursos en convocatorias anteriores y, cumplido el plazo de vigencia del convenio, no cuenten con el Certificado de Ejecución Total al momento de postular.

Para dar a conocer los detalles de la convocatoria y responder a las consultas de los interesados, la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena del Serpat ha coordinado una charla informativa vía Zoom para este viernes 10 de marzo a las 11:00 horas en el link

https://us05web.zoom.us/j/81229248239?pwd=WWVWVy9tSytvbWpRVmF2RWthdnViQT09

ID de reunión: 812 2924 8239

Código de acceso: cpcN3RLas bases para la convocatoria 2023 están disponibles en

https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/abiertas-las-postulaciones-al-fondo-para-el-mejoramiento-integral-de-museos-2023 y las postulaciones se recibirán exclusivamente en formato digital en el correo subdireccion.museos@museoschile.gob.cl, hasta el viernes 31 de marzo a las 23.59.59 horas. La presentación de los proyectos debe regirse obligatoriamente por el orden y los formatos señalados en las bases.

La información referida al FMIM solamente se publicará en el sitio web de la Subdirección Nacional de Museos (www.museoschile.gob.cl) y será de responsabilidad exclusiva de los postulantes revisarla periódicamente para informarse del estado de avance de la convocatoria.

Se invita a todos los museos que puedan participar a revisar cuidadosamente las bases para realizar una postulación adecuada y admisible.