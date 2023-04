«Buscamos que Chile sea el principal productor mundial de litio»: Presidente Gabriel Boric en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional del Litio

En el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los alcances de la Estrategia Nacional del Litio, la cual fue presentada en cadena nacional.



El Mandatario destacó que dicha estrategia tiene como base un proceso de diálogo y participación el cual recogerá las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares. En ese sentido, “el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar y tenemos que hacerlo distinto a como lo hemos hecho antes”.



Boric destacó que “la industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria (…) Para esto es indispensable, y así lo hemos definido, que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio. Y, por eso, vamos a enviar al Parlamento, después del proceso participativo, el proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio y el Comité CORFO del Litio y Salares asegurando, también, su sustentabilidad en el mediano y largo plazo”.



“Lo queremos hacer, y quiero insistir mucho en esto, con la participación de las comunidades y pueblos indígenas, con altos estándares de protección ambiental. Los estándares de protección ambiental, por ejemplo, lo que hace el SEA hoy, no son un obstáculo al desarrollo, como nos recuerda permanentemente la directora del SEA, es una condición para el desarrollo”, indicó.

Desarrollo científico

Uno de los puntos que destacó es que se avanzará en una asociación público-privada, promoviendo el desarrollo científico y tecnológico, como la investigación que realiza la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, en su Centro de Investigación Avanzado del Litio y Minerales Industriales, para poner valor agregado a la producción y evitar solamente exportar el mineral en bruto.

“Nuestra apuesta es por el desarrollo científico y tecnológico porque buscamos que Chile sea el principal productor de litio del mundo, pero produciendo y dándole valor agregado al litio, generando encadenamientos productivos y transferencias tecnológicas, formando a nuestra gente, entendiendo que nuestra riqueza no está solamente en la tierra, sino también en el conocimiento que generamos y en el valor que le agregamos a los productos que extraemos”, señaló.

Por último, destacó que en la Región de Antofagasta se creará el Instituto Tecnológico de Investigación Público de Litio y Salares que va a aportar en la generación y difusión de conocimiento, para hacer de la Industria del Litio una industria sostenible.

“Esto además, nos va a permitir retener el talento, talento que tenemos en nuestros jóvenes estudiantes y que, muchas veces, se ven en la obligación de migrar, a veces, fuera de Chile, a veces al mundo privado porque no somos capaces de ofrecerles alternativas. Tenemos que generar un camino también hacia allá”, finalizó.