Caminata y Gobierno en Terreno inclusivo para revelar la condición de personas TEA se realizó hoy en Punta Arenas





“Este día adquiere mayor relevancia en este 2023, porque estamos con una ley recién publicada, que es la Ley de Espectro Autista que concreta los derechos de las personas autistas, tanto en el ámbito de inclusión social, educacional y de salud”.



Punta Arenas abril 03 de 2023.- “No hay dos personas en el espectro que sean iguales”, y por esa diversidad es que es necesario que pongamos más atención. Que comprendamos que la integración, la aceptación del otro es algo que debiera ser inherente a la calidad de ser humano y que las políticas públicas deben ser eficientes y efectivas cuando se trata de personas que necesitan de ellas para lograr la inserción y un trato justo y equitativo.

En el marco del “Día Internacional del Espectro Autista”, esta mañana se desarrolló con éxito el Gobierno en Terreno inclusivo, organizado por la Delegación Presidencial, orientado a la visibilización de las personas que pertenecen al espectro autista. Así, la Delegada Presidencial, junto a otras autoridades, fue parte de los cientos de personas que participaron de la caminata para “visibilizar lo que no se ve”. Un acto simbólico potente, de familias y autoridades caminando por la calle principal de la ciudad para decirle a la sociedad que hay personas que ven de manera diferente el mundo, pero que pertenecen a él.

La caminata se inició en la calle Bories, para finalizar en el Liceo Sara Braun, recinto educacional que albergó a un Gobierno en Terreno involucrado y trabajando por la concienciación del autismo. La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, manifestó que “las personas de las agrupaciones del espectro autista han hecho un trabajo muy importante en la ciudadanía, el que ha permitido, junto al trabajo de nuestro gobierno, sacar adelante la ley TEA, que era una ley que estuvieron empujando por mucho tiempo y que, cuando nosotros asumimos, tomamos esa bandera para poder avanzar en inclusión. Queda camino todavía, sabemos que no basta con una ley, sabemos que tenemos que seguir haciendo conciencia y en ese sentido, el día de ayer se conmemoró el Día por la inclusión y la concienciación de las personas con TEA, y hoy a través de este Gobierno en Terreno, organizado por la Delegación, quisimos aportar en esa necesaria visibilización”.

La Directora regional de Senadis, Soledad Cárdenas, detalla: “Este día adquiere mayor relevancia en este 2023, porque estamos con una ley recién publicada, que es la Ley de Espectro Autista que concreta los derechos de las personas autistas, tanto en el ámbito de inclusión social, educacional y de salud. Es tremendamente importante relevar la publicación de esta ley porque también hace la diferencia entre las personas del espectro autista y que éstas no necesariamente pueden tener discapacidad. En Chile hay más de 44.000 personas que tienen trastorno de espectro autista y en términos porcentuales es muy similar la cifra de quienes tienen discapacidad, como quienes no presentan una. Es por esto que es tremendamente importante que el Estado genere políticas públicas, genere los ajustes razonables al interior de sus ofertas programáticas, en todo lo que tiene relación con la atención a la condición del espectro autista”.

Rosa María Miranda Tobar, Presidenta Agrupación y Fundación “Te abrazo Magallanes”, expresó su agradecimiento “a la Delegación Presidencial, a todos los funcionarios, a Senadis, a Educación, que hemos hecho este trabajo en conjunto para que hoy día se pueda visibilizar una vez más, como tiene que ser los trescientos sesenta y cinco días esta condición que es invisible ante la sociedad. Estamos felices, orgullosos porque también hicieron parte presente nuestras autoridades y eso es lo que tiene que ser, caminar junto a las familias para que puedan conocer avanzar y podamos trabajar mancomunados todos para mejorar la calidad de vida y salud de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos”.

Mientras que Loreto Gálvez Gálvez, integrante de la agrupación, esposa y madre de personas con TEA, añadió: “solo agradecerles que estén con nosotros en un día tan importante. Soy parte del equipo de gestores de “Te Abrazo Magallanes”. Hoy conmemoramos el Día internacional del autismo, como así también, un día súper especial, porque estamos celebrando nuestra Ley, la 21545. Que marcará un antes y un después. Agradecemos que durante este Gobierno se haya promulgado esta ley, la trabajamos con mucho tiempo a nivel nacional. Esperemos que comience la bajada para nuestros niños no sigan siendo vulnerados, para que tengan una atención temprana y tengamos una buena vida”.

Uno de los objetivos de las familias con niños o niñas en condición del espectro autista es que la educación sea sin discriminación. El Seremi de Educación, Valentín Aguilera, indica que “efectivamente estamos trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil, que pertenecen al mundo de familias que tienen niños, niñas, hijos, con diagnóstico TEA, hay compromisos que se han abordado en el espacio de trabajo, que tienen relación, por ejemplo, con espacios de sensibilización a los equipos de gestión, a los equipos de los programas de integración, también que tiene que ver con acompañamiento al programa de integración, especialmente con la reciente promulgación por nuestro Presidente Gabriel Boric de la ley TEA y también espacio de trabajo intersectorial, por lo cual justamente en este espacio encabezado por nuestra Delegada Presidencial, nos encontramos distintos servicios, distintos ministerios, en un trabajo que tiene un abordaje que es multisectorial”.

Y en ese abordaje multisectorial, el Seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, agrega que “estamos participando a través de nuestro Registro nacional de Cuidadoras, que la política pública está implementando en el Ministerio de Desarrollo Social, justamente para visibilizar el trabajo que tienen miles de cuidadoras que, en su mayoría, son mujeres y que coincidentemente algunas de ellas tienen hijos con condición espectro autista, por eso hoy estamos acá con este Registro de Cuidadoras que está inserto en el Registro Social de Hogares”.

En la significativa plaza ciudadana “Gobierno en Terreno” participaron, además de la Delegación Presidencial, Seremi de Educación, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Seremi de Gobierno, Policía de Investigaciones, Carabineros, V División de Ejército, Seremi de Salud, Servicio de Salud, Registro Civil, CORMUPA, Municipalidad de Punta Arenas, Integra, JUNJI Magallanes, INJUV, CAJ, Chile Atiende, Mejor Niñez, Liceo Sara Braun, con stand de enfermería y turismo.