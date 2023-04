El CESFAM de la 18 | Andro Mimica, SEREMI de Gobierno | Opinión





Es inimaginable como una sentida obra que pretende brindar más y mejor acceso a la salud a las 17.000 personas que viven en la población de la 18, puede significar un dolor de cabeza. Pues bien, cuando las decisiones no se sociabilizan con los afectados, este es el resultado.



Quiero ser enfático. Existe un compromiso escrito, donde el Gobierno Regional ha cumplido; el Gobierno ha cumplido y, el único que ha faltado a su firma, no ha sido otro más que el Municipio de Punta Arenas.

Hagamos un poco de historia. Corría el año 2008, eran cientos de vecinas y vecinos que solicitaban la normalización o un nuevo centro de atención primaria para el sector. Las y los trabajadores apoyaban rotundamente esta medida y la necesidad ya no dabas espacios a las dudas. Había que levantar el proyecto.

Finalmente es en el 2021 cuando se anuncia, que, con aportes del GORE, finalmente el CESFAM de la populosa población 18 de septiembre sería una realidad. Claro, todos esperábamos que se cumpliera la palabra empeñada por las autoridades.

La primera alerta se produce hace un par de semanas, cuando la comunidad educativa del Liceo María Behety protesta porque nunca se sostuvo una conversación con ellos, explicándoles que su establecimiento educacional albergaría el centro de salud momentáneo mientras dure la construcción.

Claro, desde el punto de viste de los alumnos, de los apoderados; si nadie les avisa, y de la noche a la mañana se encontrarán con trabajos de construcción, personas ajenas a la comunidad con constante tránsito y posteriormente, con un espacio habilitado para la atención de salud; no habría que ser un gran pensador calcular que esto podrían causar molestias.

Pues bien, la gestión pública debe ser siempre dialogante, que busque salidas alternativas y que no imponga. Precisamente esto es de lo que adolece el municipio de Punta Arenas y su alcalde al no bajar las decisiones a la comunidad.

Hoy vemos lo que nunca queremos ver. Vecinas y vecinos enfrentados con una comunidad educativa del mismo sector; todo por no tender puentes al entendimiento para aminorar las molestias y brindar certezas.

Estos últimos días hemos presenciado la voluntad del Gobierno, representado en sus autoridades a través de los SEREMIS de Salud y Educación, acompañados de la directora del Servicio de Salud. Desde el municipio y la CORMUPA brillan por su ausencia.

Seguiremos trabajando para brindarle a la ciudadanía la atención de salud que requiere y merece, pero no dejaremos solos tampoco a los estudiantes.