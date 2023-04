El que se fue a Palacio, perdió su espacio | Víctor Maldonado | Opinión

“El que se fue a Palacio, perdió su espacio”.

 Hay que ajustarse al papel que se está jugando en el momento, el resto es historia reciente, pero es historia igual. En Chile los puestos públicos no se acumulan, sino que se cambian.

 Álvaro Elizalde regresa a un lugar que conoce, pero que ya no es su casa. Se ha acostumbrado a su condición de ministro, pero no puede conservar, al mismo tiempo, la de senador. Apenas sintonice con este hecho, todo fluirá bien.

 Lo más importante, para desempeñar las funciones que se le han encomendado, es saber escoger las batallas en las que se ha de emplear a fondo. Nada de esto parece haber estado presente en la primera actuación pública de la nueva autoridad ejecutiva, al participar en la Comisión de Seguridad del Senado.

 Este es el caso inédito de un estreno ministerial en que se ha tenido que recordar a una autoridad que representa a otro poder del Estado. Esto lo obliga a actuar a la defensiva cuando acababa de asumir para ganar terreno.

 El exceso de confianza es comprensible, dado que llegó ahí en esta nueva condición por reconocimiento a sus habilidades, una de las cuales consiste en no perder la cabeza cuando los demás se alteran.

 Kast, en la presidencia de la Comisión, no destaca por su manejo experto, pero no se trata de una competencia por quién logra alterar más al otro.

 En esta polémica lo que no se recordará será el motivo de la disputa, sino el hecho de que predominó la confrontación. Sin duda, fue un extravío episódico, lo que no hay que hacer es darle continuidad.

 La habilidad es para practicarla, no para conmemorarla. Las fechas están siendo muy consideradas y la tramitación de la legislación se ha ralentizado en materias polémicas para no enajenarse apoyo ciudadano en período electoral.

 Ocurre también que se acerca el mensaje presidencial a la nación, eso pone en veredas opuestas al gobierno y a la derecha, puesto que mientras más iniciativas legislativas se aprueben estas semanas, más vistosa será la cuenta de Boric.

 A la oposición no le interesa que el mandatario se luzca, lo que quiere es demostrar que tiene la sartén por el mango y que maneja los tiempos de la tramitación. Quiere dejar patente que solo se decide lo que tiene su venia.

 No se trata de un asunto únicamente comunicacional, es sobre todo un punto político. Lo que el oficialismo quiere y necesita es establecer, a menos de un mes después de una elección de consejeros constitucionales nada satisfactoria, que la iniciativa la mantiene La Moneda.

 El modo como la conducción política de gobierno quiere conseguir este objetivo es mediante la aprobación de proyectos de ley con repercusión pública y, en paralelo, mostrar una eficiente gestión del Estado.

 El buen uso del tiempo, tan mal empleado en un principio, pasa a ser crucial. Por eso, es mucho lo que depende de la capacidad negociadora de los ministros, los que pueden lograr una marcha expedita de la agenda, a condición de no mostrarse ansiosos. Están apurados, pero no pueden mostrarse como apurados porque, en caso contrario, le harán fácil el trabajo a su contraparte, quien usará la dilación como arma preferente. Al entrar al Senado se entra en casa ajena.

Víctor Maldonado R.

Interpelación a ministra Tohá

La interpelación a la ministra de Interior, Carolina Tohá, quedó fijada para el miércoles 17 de mayo, luego de que Chile Vamos lograra juntar las firmas.

 Manuel Monsalve, subsecretario del Interior (PS)

 “El poder legislativo per se es un poder político y eso no tiene una connotación ni positiva ni negativa. Y es la herramienta que la Constitución le da al Parlamento en materia de fiscalización”.

 Esta es “una oportunidad para que la Ministra del Interior pueda dar a conocer tanto los objetivos estratégicos en materia de seguridad que tiene el gobierno, como los distintos planes de acción que el gobierno está desarrollando a nivel nacional”.



Codelco está preparado

Máximo Pacheco respondió a las críticas que ha dejado el anuncio de la Estrategia Nacional y las dudas sobre el papel que pudiera desempeñar Codelco.

 Máximo Pacheco, presidente Directorio Codelco

 «Usted tiene que considerar que, en la Liga Internacional, Codelco es de lejos la empresa más importante de Chile. Entonces el posicionamiento; su historia; su prestigio; sus conocimientos mineros, de organización empresarial, de conducir y dirigir negocios, de motivar y alinear a las personas: las empresas son mucho más que el aspecto específico técnico de una tecnología o de una actividad».

 Entre las cosas en común con otras empresas mineras, está «el cuidado del medio ambiente, las relaciones con las comunidades, las tecnologías que hay que usar para la extracción de minerales: Entonces esto de decir que Codelco no está preparado, para mí es no conocer Codelco».

 Respecto a la discusión que se abrió por la modificación de los contratos del Estado con SQM y con Albemarle: Esa «es una discusión entre empresas, una discusión de negocios», donde ambas «buscan la fórmula para que estas sean buenas para el país y para la empresa», considerando que el Presidente Gabriel Boric «ha instruido a Corfo mandatar a Codelco para la búsqueda de los mejores caminos para lograr la participación del Estado chileno en la extracción del litio en el Salar de Atacama».

 Esto «tiene dos consideraciones principales»: «primero, que esta empresa pública privada, en caso de conformarse, tendrá un control del Estado a través de Codelco. Y segundo, el Presidente ha dicho que el Estado respetará íntegramente lo establecido en los contratos vigentes. Por lo tanto, estos son dos elementos muy fundamentales de las conversaciones».

 «Ambas empresas saben que tienen contratos con el Estado chileno, con un estado que respeta sus contratos, por lo tanto, eso no está en discusión. Saben que hay una potencial oportunidad de dar un impulso a la producción del litio, que es muy interesante desde el punto de vista empresarial».

 “Lo que está en juego es cómo, en un momento de cambio climático y de calentamiento global, nosotros enfrentamos exitosamente la transición energética, que el mundo necesita, y que no va a ser exitosa si no conseguimos cobre y litio, que son conductor de electricidad y el almacenador de electricidad