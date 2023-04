Entra en vigencia nueva “Ley Corta” de la Pensión Garantizada Universal PGU

Esta nueva normativa vino a corregir uno de los requisitos de focalización para acceder a la Pensión Básica Garantizada, lo que permitirá el acceso a nivel nacional de más de 70 mil personas adicionales.

En Magallanes, 450 personas con solicitudes rechazadas anteriormente, podrán acceder ahora a este beneficio.



Punta Arenas, 05 de abril de 2023.- El 1 de abril pasado entró en vigencia la Ley N° 21.538, más conocida como “Ley Corta de la PGU”, la cual considera un nuevo requisito de focalización que permitirá que más personas beneficiarias puedan obtener este beneficio del Estado.

Ello, gracias a una modificación de los requerimientos de acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU), específicamente el de focalización. Así, en lugar de evaluar que el adulto mayor NO integre un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años, a partir de abril, se verificará que NO pertenezca al 10% más rico de la población en general. Esto permite aumentar el umbral de ingreso, para que más personas puedan obtener esta ayuda.

Así lo informó la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval, quien calificó esta noticia como un importante avance para ampliar el apoyo que se le entrega a las adultas y adultos mayores.

“Esta semana estamos entregando lo que, sin duda, es una muy buena noticia para los adultos y adultas mayores de Magallanes. Con ocasión de la entrada en vigencia de la llamada Ley Corta de la PGU, hoy es posible señalar que 450 nuevas personas van a poder recibir la Pensión Garantizada Universal en Magallanes”, destacó la autoridad.

Estas nuevas beneficiarias y beneficiarios que desde el mes de abril podrán acceder a la PGU, corresponden a las solicitudes rechazadas anteriormente debido al requisito de focalización entre agosto de 2022 y marzo de 2023, las cuales, han sido reevaluadas internamente por el IPS. Estas personas que ahora cumplen las nuevas condiciones no tienen que hacer trámite alguno, ya que serán notificadas al contacto que informaron con anterioridad.

“En ese sentido, quisiera destacar que, para llegar a estas personas, el Instituto de Previsión Social ha realizado ya un intenso trabajo y con un alto sentido de urgencia para reevaluar las solicitudes de personas que no lograban ingresar en el porcentaje de focalización, quienes estarán recibiendo sus nuevos pagos durante el mes de abril. De todas maneras, es importante señalar que las personas que tengan dudas al respecto pueden consultar el resultado de su reevaluación en todos los canales de atención de la red ChileAtiende del IPS”, agregó la Seremi.

En la actualidad, y a nivel nacional, la cobertura de la PGU representa un esfuerzo fiscal mensual por más de $405.789 millones que van en directo apoyo de los adultos y adultas mayores del país, estén pensionadas o no.

Cabe recordar que no es necesario estar pensionado para solicitar el beneficio si se cumplen los requisitos. El monto máximo vigente de la PGU es de $206.173.