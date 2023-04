Industria salmonera y acuicultura a pequeña escala: controvertida Resolución de Subpesca genera malestar en comunidades

· Un decreto ambiguo e inconsulto ha generado la reticencia desde referentes defensores de espacios costeros sobre su alcance que podría tener con respecto a la promoción de especies exóticas e invasoras a favor de la industria salmonera.

· Desde comunidades del archipiélago de Quinchao, Defendamos Chiloé y Fundación Terram, dan a conocer sus puntos de vista sobre esta controvertida Resolución de Subpesca.

Mientras se realizan múltiples esfuerzos y exigencias para que la industria salmonera sea regulada en los mares del sur de Chile, en especial ante los diversos episodios de contaminación en los últimos años que han causado crisis ambiental y sanitaria en los fiordos y canales australes, surge una Resolución que pone en duda su verdadera intencionalidad. Se trata de la N° 2453 emitida desde el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con fecha 24 de noviembre del 2022 y que dicta sobre los sistemas de producción para acuicultores de pequeña escala, conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N° 45 del 2021, con la que el actual gobierno da continuidad a la regulación de pequeños acuicultores.

Al respecto, representaciones de organizaciones y comunidades del sur de Chile, han manifestado su malestar y preocupación, ya que la Resolución, firmada por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Sepúlveda, incluye en primer orden una serie de especies exóticas e invasoras como el salmón, temiéndose que se fomente los salmónidos en pequeños acuicultores a favor de los intereses de la gran industria.

Defensores de espacios costeros marinos consideran que es relevante y necesario apoyar la acuicultura a pequeña escala, pero no con especies invasoras como el salmón, sino única y exclusivamente con especies nativas, para contribuir a las economías locales y a la recuperación de la biodiversidad marina.

El geógrafo chilote del movimiento Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña, señaló al respecto: “Desde Chiloé hacemos un llamado fuerte al gobierno, a apoyar decididamente la acuicultura a pequeña escala, creemos que podría convertirse en uno de los pilares de desarrollo regional en la siguiente década, creemos que la acuicultura de pequeña escala debe y puede enfocarse en la soberanía alimentaria regional y nacional, pero tiene que basarse exclusivamente en especies nativas, por ningún motivo la acuicultura de pequeña escala debe servir para seguir inyectando recursos públicos a inversionistas que buscan cultivar especies exóticas invasoras como los salmones”.

Agrega: “Nos sorprende de manera muy desagradable, el hecho de que este gobierno este impulsando el cultivo de salmones, amparándose en la acuicultura de pequeña escala, creemos que este tipo de acuicultura debe ser única y exclusivamente de especies nativas”.

Por su parte, Pamela Zuñiga Neún, del archipiélago de Quinchao, del lofmapu Viluco, indica: “En nuestro territorio llevamos impulsando desde el año 2014 los espacios costeros marinos de pueblos originarios (Ecmpo), en estos momentos estamos abordando la totalidad de la comuna de Quinchao en cuanto a ECMPO y somos la segunda comuna de la región con la mayor solicitud de estos espacios a la Subpesca”.

“Quiero referirme al decreto que generó la Subpesca y el ministerio de Economía, en relación a las especies exóticas, que pretenden como incluir a baja escala y al respecto, consideramos en primer lugar que es una falta de respeto que este tipo de resoluciones se realicen a puertas cerradas desde la capital regional, desde la capital del país y no sean considerados los territorios, sobre todo territorios que estamos defendiendo el mar, que estamos en solicitud de Ecmpo y no se hagan las consultas, no se haga una participación de los pueblos originarios que somos usuarios del mar en estas decisiones”, señala Zuñiga Neún.

Agrega: “En segundo lugar, el que incluyan especies tan dañinas como lo ha sido el salmón para nuestros territorios, en el archipiélago de Quinchao ya en estos momentos son pocas las salmoneras que quedan, porque los mares están totalmente contaminados y destruidos, las especies nativas son muy pocas, también porque han sido ahuyentadas y devoradas por esta especie introducida, entonces , creo que no es la forma de generar este tipo de daños ambientales aunque sea a pequeña escala y aunque sea para pequeños propietarios se podría decir, de especies tan dañinas”.

La dirigente concluye: “Siento que es muy parecido cuando Indap y Conaf introdujeron los pinos y eucaliptus y entregaron a los pequeños agricultores para que coloquen en sus tierras y tras varios años nos dimos cuenta de todo el daño que esto causó y que dejó sin agua. Hoy en día quieren hacer lo mismo con el salmón, aunque sea a baja escala la destrucción es la misma, la contaminación es la misma y creo que no es favorable para el medio ambiente seguir interviniendo de esta forma siendo que podemos restablecer los ecosistemas con las especies nativas que ya existen en el territorio”.

Un reglamento ambiguo que plantean más dudas que certezas y que podría

Se estima que el Reglamento y a Resolución misma de Subpesca, podría ser una vía indirecta para la expansión de la industria salmonera a costa de los espacios marinos de pequeños acuicultores, en esa línea, Christian Paredes, abogado e investigador de Fundación Terram, comentó sobre el alcance de dichas disposiciones administrativas.

“No queda claro, no es posible tener una interpretación más certera, de cómo se produce la expansión de la salmonicultura por esta vía, solamente tengo una impresión general, porque el reglamento que es lo que más interesa, además de la resolución misma, el reglamento distingue por lo que se entiende de acuicultura a pequeña escala que es en el artículo 3° y en el artículo 4°, distingue o enuncia de quienes se entienden como acuicultores de pequeña escala. En muy contadas normas hace alusión a la salmonicultura o al cultivo de especies exóticas, porque el reglamento es bien ambiguo en ese sentido, cuando uno se encuentra con la resolución, claro, te enumera una serie de artículos de tipos de especies de salmones, pero la verdad es que el reglamento hace muy poca referencia al cultivo de especies exóticas”, señala Paredes.

Agrega el profesional de Terram: “Sin embargo, desde una perspectiva general, a mi modo de ver, resulta altamente criticable que , bajo la justificación de la acuicultura de pequeña escala, pueda seguir expandiéndose el cultivo de salmón, considerando que esta se trata de una especie exótica y carnívora, especialmente en sectores que ya tienen una alta carga productiva de salmón, con los consiguientes problemas de fiscalización que ellos tienen asociado, en ese sentido, pareciera que esta acuicultura de pequeña escala, aplicada a la salmonicultura y con toda las especies que reconoce esta resolución, se corre el riesgo de acrecentar la ya precaria fiscalización que existe, de los cultivos de salmón en el sur austral de Chile ya demás, también se corre el riesgo, de que pueda existir la compra desde industrias salmoneras a acuicultores de pequeña escala, de manera que esta también pueda ser una vía a una indirecta, para que la industria igualmente pueda seguir creciendo, por la vía de la compra de la producción de salmón a pequeña escala”, plantea el profesional.