Mano firme y corazón sereno | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas. Esta semana nuevamente la agenda de seguridad hace pasar a segundo plano, cualquiera otra materia del tapete público. No es para menos, en momentos en que se conseguía un trabajado acuerdo para aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley Nain-Retamal, sobreviene un nuevo crimen, que cuesta la vida a un carabinero. Se trata del cabo primero Daniel Palma, quien en medio de un procedimiento realizado la noche del miércoles en el centro de Santiago, recibió un disparo en la cabeza. Es el tercer carabinero fallecido en un lapso de 23 días. Como era de esperarse los medios, transmiten 24/7, todos los pormenores, sin pudor ni prudencia alguna. Explotando con fines de rating, el justo dolor de las familias afectadas. Tampoco se hizo esperar, el coro de políticos populistas, que trataban de ganar cámaras, con anuncios disparatados. Los hubo incluso, que, en medio de la indignación de la familia institucional, se mostraron sonrientes, sacándose selfies, como si se tratara de un carnaval o una celebración. Afortunadamente, el ejecutivo no sucumbió a la fiebre mediática, y optó por dar una señal de estado. Al responso fúnebre, efectuado en la iglesia institucional, la tarde del jueves, concurrió el presidente Boric, acompañado por la ex presidenta Michelle Bachelet, y los ex presidentes, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

Las medidas adoptadas por el gobierno para fortalecer el combate al crimen organizado, incluyen el respaldo de las coaliciones de gobierno, a la aprobación de la Ley Nain-Retamal, con modificaciones. Lo que constituye por una parte una señal de autoridad del ejecutivo, y por otra una señal de responsabilidad de las fuerzas políticas que sustentan el gobierno. Asimismo, el presidente junto a la ministra del interior, el ministro de hacienda, los jefes de ambas policías, y el director de la ANI, anunció la implementación de un plan desarrollado por interior, en dialogo con las fuerzas policiales, y los municipios, denominado “Plan Calle sin Violencia”. A través de este plan se va a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías. El fortalecimiento de las competencias de Gendarmería de Chile, la creación del delito de extorsión y el endurecimiento de penas para el delito de secuestro. El plan tendrá su foco en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos. También se dispondrá de recursos destinados a áreas verdes, espacios de deporte y espacios educativos. Para el financiamiento de estas y otras acciones, el gobierno ha dispuesto de un fondo de US$ 1.500 millones anuales en régimen los que, sumados a los recursos del Presupuesto 2023, involucrarán un incremento del 40% real del presupuesto público asignado a funciones de seguridad. El fondo de recursos adicionales, se financiará con fondos de emergencia del tesoro público, no habrá reasignaciones, ni se emplearán fondos destinados a otros fines. Estas medidas permitirán la focalización de la persecución para poder esclarecer los homicidios y delitos asociados, reforzando la acción investigativa especialmente donde existe tráfico de armas. En cuanto a reforzamiento de la acción policíaca: A la renovación del parque vehicular que ya está en curso, se intensificará la fiscalización de control de armas y aumento de patrullajes. Habrá dotación adicional en Carabineros para estas tareas, liberando personal de tareas administrativas. Asimismo, se dispondrá un programa especial para el reforzamiento de los equipamientos de protección personal de Carabineros y la PDI.

Con toda esta batería de medidas legales, administrativas, recursos adicionales, y la puesta en marcha del Plan “Calle si violencia”, los organismos especializados en el combate a la delincuencia, estarán efectivamente dotados de mayores recursos, para realizar su labor. Sin embargo, el riesgo al que se encuentran expuestos, continuará presente. El conjunto de medidas dispuestas por el gobierno, y la entrada en vigencia de normativa, que tipifica nuevos tipos penales, surtirá efecto en el mediano plazo. En lo inmediato, se requiere de medidas que dependen únicamente del alto mando institucional. Expertos de seguridad y del mundo académico han advertido de las necesidades de capacitación, y mejoras de protocolos de actuación. Es la labor propia de la competencia de los organismos de orden y seguridad, y deben contar no sólo con los recursos materiales y técnicos, que el estado les provee, sino de los niveles adecuados de formación y preparación. En el intertanto, el llamado que ha hecho el presidente es a enfrentar, como un tema de estado, el tema de seguridad, y no intentar sacar réditos políticos.

En este escenario de dolor y legítima indignación, de gran parte del país, conmovida con estos cruentos hechos de sangre, tenemos que sacar adelante la tarea constituyente. A estas alturas es un verdadero desafío, teniendo en cuenta los transversales reportes, que hablan de un tedio o desinterés ciudadano. El hecho cierto es que el domingo 7 de mayo, volveremos a las urnas, para elegir al consejo constituyente, órgano encargado de redactar nuestra nueva carta fundamental. Abierto el período de campaña electoral, y franja televisiva, cada quien puede apreciar, las propuestas, ideas, o la ausencia de ellas, de cada uno de los conglomerados que sustentan listas al consejo. Salta a la vista que, en la propaganda de la oposición, se centran más bien, en el resultado del plebiscito pasado, que en las propuestas que impulsarán en este nuevo proceso. La razón podría estar, en que un sector no despreciable de ese sector, que impulsó al candidato presidencial Kast, no está de acuerdo con una nueva constitución. La defensa del estatus quo de la constitución del 80’, se traduce en ideas como el estado subsidiario, la defensa de la salud privada y de la capitalización individual. Además de otras ideas, no menos conocidas, como reducir el estado, y la carga de impuestos. Es difícil que la decisión de esta elección, se haga en base a discusión de ideas y propuestas. La obsesión opositora con golpear al presidente, les tienta a enfrentar esta votación como un plebiscito al gobierno. Nada nuevo bajo el sol. Subidos en la ola populista, estrujando cada hecho criminal, toda una pléyade de alcaldes, alcaldesas, actuales parlamentarios, y el ex candidato presidencial de su sector, ya se ven terciándose la banda. En una escena que ya hemos visto varias veces, en los últimos 20 años, se ha iniciado la disputa presidencial en la derecha. Es desafortunado para Chile, que cuando enfrentamos la tarea más trascendental de nuestra democracia, las rencillas de una tribu, se tomen todos los espacios. No nos confundamos, aplaudo la competencia, abierta, transparente, sin zancadillas ni cortapisas. Pero cuando y donde corresponde.

Esperemos que los días que vienen, los ánimos mejoren. La animadversión personal, no es buena consejera en política, y las tareas que tenemos entre manos como país, demandan, como tantas veces he dicho, altruismo, altura de miras, pensar en el bien de los otros, en el bien de Chile. Al presidente Boric, mano firme y corazón sereno.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 10 de abril de 2023.-