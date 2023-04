Senador Kusanovic se reúne con sindicato de Nova Austral y llama a las autoridades a terminar con la incertidumbre y avanzar rápidamente en una solución en favor de los trabajadores







El parlamentario se reunió por tercera vez con representantes del sindicato Nova Austral, instancia en la cual coincidieron en la necesidad y la premura de llegar a buen puerto con las negociaciones para la relocalización de los centros de cultivo.



Preocupados están los representantes de los sindicatos de trabajadores de Nova Austral quienes se reunieron con el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, con quien abordaron las principales dificultades y el nulo avance en la búsqueda de un acuerdo con la empresa que podría cerrar sus instalaciones de no renovar sus permisos ambientales.



Los trabajadores y el parlamentario coinciden en que las conversaciones están en punto muerto, generando incertidumbre entre quienes laboran en la empresa ya que se estima que la productividad tendría viabilidad hasta marzo de 2024.



El Presidente del Sindicato de Piscicultura, Carlos Marchant, señaló que “hoy estamos con mucha preocupación e incertidumbre. literalmente no tenemos cómo ver un futuro positivo”. Con respecto a la reunión con el senador Kusanovic, agradeció la instancia y manifestó que “estamos netamente estancados en algo, queremos que vean nuestra realidad de nosotros como Nova Austral, como piscicultores, son cosas que, en el corto tiempo, van a ser muy dolorosas para nosotros como trabajadores.”



En tanto, la representante de los trabajadores, Tamara Martínez detalló que “al igual que nosotros, el senador está preocupado por la situación de los trabajadores de Nova Austral. Hemos tenido distintas reuniones, con distintas autoridades de la región y nacional y, objetivamente, no hemos tenido avances importantes”.



Asimismo, Martínez adelantó que “la próxima semana esperamos tener respuesta de la mesa de trabajo que está dirigida por el Gobernador Flies. Estamos a la espera de los resultados y somos bastantes realistas, necesitamos seguir trabajando pero, en algún minuto, existirá un punto de inflexión y se tomaran medidas importantes en relación a lo que esperamos de nuestras autoridades.



Finalmente el senador Kusanovic reiteró su apoyo a los trabajadores aclarando que “una cosa es sancionar y cobrar multas a las empresas o a las personas que las dirigen, pero otra muy distinta es destruir una industria quitándole las concesiones, porque de esta manera estamos castigando a toda la comunidad y directamente a las personas”.